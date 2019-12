“Tessera preziosa mosaico Palermo”: premio per il pittore Lo Iacono

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Prestigioso riconoscimento per Filippo Lo Iacono pittore palermitano: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando conferirà a Lo Iacono, giorno 18 alle ore 15 presso la sede istituzionale di Villa Niscemi, la pergamena “Tessera preziosa del Mosaico Palermo”. Si tratta di una delle onorificenze più alte che la città di Palermo assegna a cittadini, o associazioni, che si sono contraddistinti, con passione e professionalità dando il loro contributo a Palermo “tessuto sociale” del capoluogo siciliano.

“ Confesso che non me l’aspettavo – ha dichiarato Lo Iacono – sarà un onore ricevere questo premio, è un riconoscimento per il lavoro che ho svolto in questi anni. Dedico questo premio a chi ha creduto in me e nel mio lavoro”. La notizia della premiazione è venuta fuori nel corso della conferenza stampa di ieri a Palazzo Comitini per presentare la personale di Lo Iacono che sarà visitabile da giorno 20 a Palazzo Jung.

In foto Filippo Lo Iacono e l’assessore alla cultura del comune di Palermo Adham Darawsha