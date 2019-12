Palermo: Al Circo Nelly Orfei festa di solidarietà

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Al Circo Nelly Orfei è momento di festa, allegria e sorrisi per tutti, il grande chapiteau al Forum Palermo, ha ospitato le associazioni che si dedicano al sociale, presenti a Palermo. Giovedì 19 dicembre è stata l’occasione non solo per garantire come sempre lo show per tutti, ma ospiti d’eccezione le associazioni di volontariato: Casa di Gioi, Il Futuro delle Mamme 2, Casa della Speranza, Casa Lucerna, I ragazzi della via Pall, La Casa di Nemo, Azione Cattolica SS. Salvatore, associazione CELPP, associazione Nuovo Sentiero, associazione italiana Sindrome di Williams sezione Sicilia, comunità alloggio Dolce Sentire, Piccole Suore Missionarie della Carità, associazione Basta poco per renderli felici. Un pomeriggio davvero magico all’insegna del vero Natale, uno show ricco di energia gli artisti sempre al massimo in pista e i clown Brad e Briciola hanno regalato numerose risate. Un pubblico favoloso e atmosfera di forte gioia, che ha reso soddisfatti gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo, nel nuovissimo e super confortevole chapiteau. “Da sempre siamo promotori di iniziative solidali, perché il circo è quella realtà speciale in grado di regalare e strappare un sorriso a tutti, spiega Tayler Martini, per questo ringrazio vivamente tutte le associazioni che sono intervenute”.