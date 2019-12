Mps: M5S, David Rossi è stato ucciso

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Grazie alla vedova e a noi si sono riaperte le indagini”

“Una persona ha deciso di andare a parlare con le forze dell’ordine e questa persona è stata gettata giù da una finestra, non si è suicidata, non sta né in cielo e né in terra. Su David Rossi grazie alla vedova e al M5S si sono riaperte le indagini. Ci sono chiari segni di colluttazione, non siamo ancora vicini a poter dire che questa persona sia stata ammazzata e questo un po’ ci fa imbestialire. Non dico il Pd sia responsabile ma era alla guida scellerata della banca che ha portato alla morte”. Lo afferma Daniele Pesco, deputato M5s in conferenza stampa alla Camera.

Fonte:

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2016/12/15/mps-m5s-david-rossi-e-stato-ucciso_96bfb55f-6318-4896-b40a-e01ac1fca6ec.html