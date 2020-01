MARCIA DELLA PACE E FESTA DEI POPOLI A MONTELEPRE | GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2020 ORE 16:30

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 16:30 a Montelepre (PA), avrà inizio la “Marcia della Pace e Festa dei Popoli”. Il raduno dei partecipanti è previsto presso il Piazzale Portella della Ginestra a Montelepre, proprio sul lato opposto dell’entrata principale della Parrocchia di Santa Rosalia, e vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, e di Don Luigi Ciotti, presidente dell’Associazione Libera. A guidare il corteo, oltre a Mons. Pennisi e Don Ciotti, i parroci di Montelepre Padre Gaspare Randazzo e Padre Santino Terranova, oltre alle personalità del mondo della politica, delle istituzioni e alle autorità delle Forze dell’Ordine.

Alla fine della marcia è prevista la Celebrazione dell’Eucarestia presso la Chiesa Madre di Montelepre.

«Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni diverse. La pace è «un edificio da costruirsi continuamente»,[5] un cammino che facciamo insieme cercando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’ascolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere nel nemico il volto di un fratello» (Papa Francesco – Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2020).

Fonte:

http://www.diocesimonreale.it/site/2019/12/19/marcia-della-pace-e-festa-dei-popoli-montelepre-2-gennaio-2020/