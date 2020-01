«DIVORZIO AL PEPERONCINO» DI ANNAMARIA PLINI A PALERMO DAL 24 AL 26 GENNAIO 2020

By

Dal 24 al 26 gennaio 2020 la Compagnia Stabile del Teatro Petrolini di Roma porterà in scena a Palermo la commedia brillante «Divorzio al peperoncino» scritta da Annamaria Plini per la regia di Margharita Smirnova, con (in ordine alfabetico) Caterina Boccardi, Salvo Buccafusca, Maria Pia Cardinali, Dario De Vecchis, Vito Garofalo, Federico Giovannoli e Lella Petrone.

Una pièce brillante che tratta il sempre attuale tema dei rapporti tra la famiglia di origine e quella di nuova formazione, con l’inevitabile divampare dell’eterno conflitto tra una suocera fin troppo presente e una nuora in cerca di autonomia.

Il tutto complicato, secondo i migliori canoni della commedia brillante, dal sorgere di tentazioni di vario genere e dall’esplodere di equivoci e situazioni impreviste, tra spunti di riflessione ed esilaranti colpi di scena.

Ai tre spettacoli in programma (venerdì 24 ore 21 al Teatro Sant’Eugenio – sabato 25 ore 21 e domenica 26 ore 17 al Cineteatro Colosseum) saranno presenti i noti (e particolarmente cari al pubblico palermitano, e non solo) attori Gino Carista e Giovanni Cangelosi.