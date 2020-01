Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







3 LIBRI IN REGALO DI ANDREA GIOSTRA | “NOVELLE BREVI DI SICILIA” “INTERNET HATERS E TROLLS” “APOLOGIA DI UN BENE CONFISCARO ALLA MAFIA” |

di Andrea Giostra

In occasione del mio compleanno, 20 gennaio 2020, ho pensato di ringraziare tutti i miei amici reali e virtuali che mi hanno sommerso e mi stanno sommergendo di auguri, di messaggi e di telefonate, con 3 dei miei libri che si possono scaricare gratuitamente in pdf dai link Google Drive a seguire, oppure, si possono leggere gratuitamente online dalle mie pagine social (Facebook e Google Blogspot) che troverete a seguire.

Rinnovo i miei sentiti ringraziamenti a tutti voi, e invio un caro saluto a tutti i lettori di Mobmagazine.it che seguono questo magazine, che leggono gli articoli di tutti i bravi redattori che vi collaborano, che leggono le mie recensioni e i miei scritti di arte e cultura.

Non aggiungo altro, se non una breve presentazione di questi 3 libri in regalo, e poi a seguire i vari link per scaricare i libri o leggerli gratuitamente online.

I libri, come riportato nel titolo, sono 3:

1) Novelle brevi di Sicilia

2) Internet Haters e Trolls

3) Apologia di un bene confiscato alla mafia

INDICE:

I LINK PER SCARICARE I 3 LIBRI IN PDF DA GOOGLE DRIVE BREVE PRESENTAZIONE DEI 3 LIBRI DA DOVE POTERLI LEGGERE GRATUITAMENTE ONLINE ASCOLTO DELLE NOVELLE E DI ALCUNI RACCONTI LETTI E INTERPRETATI DA ATTORI PROFESSIONISTI QUESTI I CANALI YOUTUBE DOVE SI POSSONO ASCOLTARE GRATUITAMENTE ONLINE TUTTI I RACCONTI E LE NOVELLE A SEGUIRE ALCUNE LETTURE RECITATE E INTERPRETATE DA ATTRICI E ATTORI PROFESSIONISTI ALCUNE INTERVISTE FATTE AD ANDREA GIOSTRA

I LINK PER SCARICARE I 3 LIBRI IN PDF DA GOOGLE DRIVE:

Novelle brevi di Sicilia:

https://drive.google.com/open?id=1Id49E7XIJz7PDNT1t2GeksAVwQ4FVB4O

Internet Haters e Trolls:

https://drive.google.com/file/d/1pDxyYwEJ7vnOFMjfBSQDrI9olaMCz5lT/

Apologia di un bene confiscato alla mafia:

https://drive.google.com/open?id=0B17v79LWdfQeX2FxWlBsdlppRUk

BREVE PRESENTAZIONE DEI 3 LIBRI:

“Novelle brevi di Sicilia”

Le “Novelle brevi di Sicilia” sono 14 foto-storie di vita quotidiana di Sicilia e di siciliani che si leggono da sempre gratuitamente online in poco più di 1 minuto ciascuna. Raccontano piccoli fatti con i quali tutti si possono identificare perché li hanno vissuti o perché li hanno visti nella loro esperienza di vita.

Sinossi: «Quelle che leggerete sono delle novelle brevi, anzi, brevissime, di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente senza mediazioni linguistiche; che non vogliono rappresentare metafore o meta-significati. Sono delle piccole storie e rappresentano quello che dicono, quello che leggerete! Rappresentano la mia esperienza diretta, vissuta in prima persona e che ho scritto di getto con il mio vecchio Nokia E90, oggi da museo di archeologia informatica. Il senso, la morale, se c’è un senso o una morale da dare, li darà il lettore che le leggerà.»

Internet Haters e Troll. Chi sono, perché odiano online, come difendersi

“Internet Haters e Troll. Chi sono, perché odiano online, come difendersi” è un piccolo saggio pubblicato nel 2017 a seguito di una esperienza di vittima di Troll dell’autore. Da quell’esperienza negativa seguì uno studio e una documentazione su questo fenomeno del quale tutti – direttamente o indirettamente – siamo stati vittime social. In letteratura italiana allora (nel 2017) non c’era quasi nulla e furono letti decine e decine di articoli nord-europei e statunitensi, oltre a vedere diversi documentari su YouTube, di cui uno bellissimo e davvero molto interessante – che viene riportato nel saggio – del regista svedese Kyrre Lien che fece un lavoro che durò 4 anni e produsse e realizzò questo interessantissimo documentario – https://www.youtube.com/watch?v=8JyTW4Rg2tE -. È un saggio, “Internet Haters e Trolls”, scritto a più mani – successivamente infatti vennero coinvolti altri autori – che tratta fondamentalmente 3 tipologie di soggetti: Internet Hater, Troll, Internet Lover. Tre profili molto diversi tra loro, e leggendo il testo si capisce bene perché. Un capitolo è dedicato a come difendersi online da queste persone. È un saggio, tra l’altro, consigliato da Wikipedia alla voce Troll Internet ( https://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet) ).

Sinossi: «Con il temine anglosassone “Internet Haters”, gli esperti di comunicazione e la comunità scientifica internazionale definiscono persone che dietro un alias virtuale o reale, utilizzano le varie piattaforme internet per esprimere il loro odio verso altre persone, verso alcune specifiche categorie di soggetti, verso un’idea, verso un oggetto. In italiano si potrebbe tradurre con “quelli che odiano su Internet”. I “Trolls” sono persone che direttamente o indirettamente interagiscono con altri utenti Internet tramite commenti, messaggi, post, foto, etc…, che hanno una connotazione provocatoria, irritante, offensiva, delegittimante, calunniosa, finalizzata esclusivamente a creare un danno diretto o indiretto alla persona bersaglio (target internet user). Infine ci sono gli “Internet Lovers”, che in italiano potremmo tradurre letteralmente con “quelli che amano su Internet”. In questo caso le categorie sono due: da un lato ci sono persone che effettivamente e sinceramente cercano nei vari social amore, tenerezza, affetto, ascolto; dall’altro lato ci sono coloro che utilizzano sui social questi bisogni e “debolezze” umane per truffare, manipolare, plagiare, rubare.»

Apologia di un bene confiscato alla mafia

“Apologia di un bene confiscato alla mafia” è un libro pubblicato nel 2016 che dal 1° marzo 2018 è leggibile gratuitamente online. Più che un libro è un dossier che racconta le peripezie e le grottesche vicende che avvengono dietro le quinte della burocrazia e della politica italiana che si occupa di beni confiscati alla mafia da assegnare alle onlus, come prevede la nostra legge in materia. Il libro racconta di un fatto di cronaca realmente accaduto tra il 13 luglio 2004 e il 11 ottobre 2010, con il conforto di centinaia di pagine di documenti ufficiali, e di quali sono oggi state le difficoltà insuperabili nel gestire un bene confiscato alla mafia assegnato ad onlus che non fa parte di certi ambienti radical chic o della cosiddetta “anti-mafia” nell’accezione di Leonardo Sciascia. Chi davvero volesse conoscere dall’interno come vengono gestiti questi beni, non potrà che leggere questo libro. Buona lettura agli arditi lettori…

DA DOVE POTERLI LEGGERE GRATUITAMENTE ONLINE:

Questi libri si possono leggere gratuitamente online anche dalle pagine ufficiali dedicate: da Google Blogspot e da Facebook. A seguire i link per la lettura gratuita online dei 3 libri:

“NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

Pagina Facebook ufficiale delle “Novelle brevi di Sicilia”:

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

Pagina Google Blogspot per la lettura gratuita online delle “Novelle brevi di Sicilia”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

“INTERNET HATERS E TROLLS”:

Pagina Facebook ufficiale del saggio “Internet Haters e Trolls”:

https://www.facebook.com/Internet-Haters-e-Trolls-1456314184491256/

Pagina Google Blogspot per la lettura gratuita online del saggio “Internet Haters e Trolls”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/09/internet-haters-e-trolls-chi-sono_10.html

“APOLOGIA DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA”:

Pagina Facebook ufficiale del libro “Apologia di un bene confiscato alla mafia”:

https://www.facebook.com/Apologia-di-un-bene-confiscato-alla-mafia-1969128010082383/

Pagina Google Blogspot per la lettura gratuita online di “Apologia di un bene confiscato alla mafia”, cliccare qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2018/02/apologia-di-un-bene-confiscato-alla.html

ASCOLTO DELLE NOVELLE E DI ALCUNI RACCONTI LETTI E INTERPRETATI DA ATTORI PROFESSIONISTI:

Alcune di queste storie siciliane di vita quotidiana (Novelle e Racconti) sono lette e interpretate da attrici e da attori professionisti. La loro recita si può ascoltare da diversi canali online (da Facebook, da YouTube o da Google Blogspot). Vi riporto a seguire i canali YouTube dove poterli ascoltare gratuitamente, e poi a seguire le Novelle brevi di Sicilia recitate da attori di teatro, con i relativi link YouTube dove ascoltarle lette e interpretate artisticamente:

QUESTI I CANALI YOUTUBE DOVE SI POSSONO ASCOLTARE GRATUITAMENTE ONLINE TUTTI I RACCONTI E LE NOVELLE:

Andrea Giostra FILM:

https://www.youtube.com/c/AndreaGiostraFILMChannel/

Andrea Giostra:

http://www.youtube.com/c/AndreaGiostraFilm.

A SEGUIRE ALCUNE LETTURE RECITATE E INTERPRETATE DA ATTRICI E ATTORI PROFESSIONISTI:

EMANUELA TROVATO:

EMANUELA TROVATO RECITA IL CUNTU DELLA “FESTA DEI MORTI” IN SICILIA | “I REGALI DEI MORTI” | VOCE NARRANTE E INTERPRETAZIONE DI EMANUELA TROVATO | ATTRICE E DOCENTE DI RECITAZIONE | RIELABORAZIONE DRAMMATURGICA E ADATTAMENTO DI EMANUELA TROVATO | RACCONTO TRATTO DA “LA FESTA DEI MORTI DI MONTEDORO” DAL ROMANZO INEDITO “LA BANDA” DI ANDREA GIOSTRA | 01 NOVEMBRE 2019 | Per ascoltare chicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/477556299634102/

da YouTube: https://youtu.be/DLDCk7FHxBc/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/emanuela-trovato-recita-il-cuntu-della.html

EMANUELA TROVATO RECITA IL CUNTO SICILIANO “I REGALI DEI MORTI” | COME I BAMBINI FESTEGGIAVANO “LA FESTA DEI MORTI” IN SICILIA | VOCE NARRANTE E INTERPRETAZIONE DI EMANUELA TROVATO | ATTRICE E DOCENTE DI RECITAZIONE | RIELABORAZIONE DRAMMATURGICA E ADATTAMENTO DI EMANUELA TROVATO | RACCONTO TRATTO DA “LA FESTA DEI MORTI DI MONTEDORO” DAL ROMANZO INEDITO “LA BANDA” DI ANDREA GIOSTRA | 01 NOVEMBRE 2019 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/794761830939497/

da YouTube: https://youtu.be/mOyUiZxJXKo/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/i-regali-dei-morti-voce.html

EMANUELA TROVATO E GIOVANNI CARTA:

“LA BANDA” | LEGGONO EMANUELA TROVATO E GIOVANNI CARTA | ATTORI DI TEATRO E DOCENTI DI RECITAZIONE | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://business.facebook.com/AndreaGiostraFilm/videos/880388222154524/

da YouTube: https://youtu.be/X7YnRHDPW6I/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/la-banda-leggono-emanuela-trovato-e.html

ANNA RAIMONDI:

“GLI AUGURI DI MIA NONNA OTTANTENNE” | LEGGE ANNA RAIMONDI | ATTRICE | RACCONTO TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare chicca qui:

da YouTube (1): https://youtu.be/xvbbX53HSnA

da YouTube (2): https://youtu.be/oU3nulJxJHo

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/1435413059947585/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/gliauguri-di-mia-nonna-ottantenne-legge_19.html

VINCENZO BOCCIARELLI:

“AGOSTO A PALERMO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 02/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/1122064041324070/

da YouTube (01): https://youtu.be/j6Nzii0h8fo

da YouTube (02): https://youtu.be/OX5fISEKogg

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/agosto-palermo-legge-vincenzo.html

“IL SINDACO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 03/15 | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (01): https://youtu.be/e7IfaeXxn18

da YouTube (02): https://youtu.be/2sy8IiLtgVE

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/599649040804420/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/12/ilsindaco-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“LA BIGLIETTAIA” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 04/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/2544389192265553/

da YouTube (1): https://youtu.be/jgr5kVXp2ZU

da YouTube (2): https://youtu.be/fqPbz6XuSD4

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/la-bigliettaia-legge-vincenzo.html

“IL SENATORE” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 05/15 | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (01): https://youtu.be/rss0zVVx1Ic

da YouTube (02): https://youtu.be/Z_noRZikgQQ

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/2591021924329479/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/12/ilsenatore-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“AL TELEFONO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 06/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/463074711011869/

da YouTube (1): https://youtu.be/FpMnLDesL_0

da YouTube (2): https://youtu.be/5GcFV2cqo3o

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/al-telefono-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“LA DOCCIA” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 07/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/641410569725443/

da YouTube (1): https://youtu.be/gAB636s3Vp4/

da YouTube (2): https://youtu.be/4ze8sdsF20o/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/ladoccia-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“LA CONFERENZA” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 08/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/2231344193637908/

da YouTube (1): https://youtu.be/r-7k7vaKVc0/

da YouTube (2): https://youtu.be/0c61CsVqSko

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/la-conferenza-legge-vincenzo.html

“L’ONOREVOLE” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 09/15 | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook:

da YouTube (1): https://youtu.be/qEPM_kqLLW8

da YouTube (2):

da Google Blogspot:

“UNA GIORNATA ORDINARIA” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 11/15 | Per ascoltare clicca qui:

YouTube (1): https://youtu.be/ieICDZseNMM

YouTube (2): https://youtu.be/PvMlnocBAT0

Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/445588486087789/

Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/una-giornata-ordinaria-legge-vincenzo.html

“INNAMORATO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 12/15 | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (01): https://youtu.be/CUywRQxOR18

da YouTube (02): https://youtu.be/P9gk0zP2fdU

da Facebook: https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/2497164017205226/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/12/innamorato-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“AUGURI DA PALERMO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 13/15 | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (01): https://youtu.be/NhMogrcCHZM

da YouTube (02): https://youtu.be/WNdAuozNdWE

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/740461259795850/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/12/augurida-palermo-legge-vincenzo.html

“ZONTA ZIZ” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | 14/15 | Per ascoltare clicca qui:

Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/3042462892449173/

YouTube (01): https://youtu.be/jRPE-eXKIIM

YouTube (02): https://youtu.be/HW-AR1j4N9Y

Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/12/zonta-ziz-legge-vincenzo-bocciarelli.html

“L’AMORE SECONDO ALESSANDRO” | LEGGE VINCENZO BOCCIARELLI | ATTORE E REGISTA | RACCONTO TRATTO DA “MASTR’ANTRIA E ALTRI RACCONTI” | 15/15 | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (1): https://youtu.be/WufW3NOstUE/

da YouTube (2): https://youtu.be/l-JYKSjuOy0

da Facebook (1): https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/426534114889613/

da Facebook (2): https://www.facebook.com/MastrAntria/videos/1302511193264484/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/lamoresecondo-alessandro-legge-vincenzo.html

ROSANNA ROS INGRASSIA:

“UNA GIORNATA ORDINARIA” | LEGGE ROSANNA ROS INGRASSIA | PRESENTATRICE RADIO E ATTRICE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube (1): https://youtu.be/nU576ihkElQ

da YouTube (2): https://youtu.be/hxQ4XLfq6sU

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/1012113865807854/

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/una-giornata-ordinaria-legge-rosanna_8.html

“L’ONOREVOLE” | LEGGE ROSANNA ROS INGRASSIA | CONDUTTRICE RADIO E ATTRICE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/408903103122845/

da YouTube (1): https://youtu.be/3B1wtTGHgL4

da YouTube (2): https://youtu.be/7YauC6WOR5M

daBlogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/10/lonorevole-legge-rosanna-ros-ingrassia.html

“AL TELEFONO” | LEGGE ROSANNA ROS INGRASSIA | CONDUTTRICE RADIO E ATTRICE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/2391580187775292/

da YouTube (1): https://youtu.be/_HcTdWrr-kA

da YouTube (2): https://youtu.be/pemalinj5Ks

da Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/altelefono-legge-rosanna-ros-ingrassia.html

NATALIA SIMONOVA:

“LA BIGLIETTAIA” | LEGGE NATALIA SIMONOVA | ATTRICE E REGISTA TEATRALE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/456003758575561/

da YouTube (1): https://youtu.be/zQCo50jj2SU

da YouTube (2): https://youtu.be/vUka72yrkDw

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/07/labigliettaia-legge-natalia-simonova.html

VALERIO TONINELLI:

“AUGURI DA PALERMO” | LEGGE VALERIO TONINELLI | PITTORE E NARRATORE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/417791699091547/

da YouTube: https://youtu.be/CN_isEV9qGE

da Google Blogspot:

“INNAMORATO” | LEGGE VALERIO TONINELLI | PITTORE E NARRATORE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/651070962055908/

da YouTube: https://youtu.be/Q0OifxY1D6c

da Google Blogspot:

“LA DOCCIA” | LEGGE VALERIO TONINELLI | PITTORE E NARRATORE | RACCONTO BREVE TRATTO DA “NOVELLE BREVI DI SICILIA” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/videos/677481216026277/

da YouTube: https://youtu.be/sh4llAMjysI

da Google Blogspot:

“L’AMORE SECONDO ALESSANDRO” | LEGGE VALERIO TONINELLI | PITTORE E NARRATORE | RACCONTO TRATTO DA “MASTR’ANTRIA E ALTRI RACCONTI” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook (1): https://business.facebook.com/AndreaGiostraFilm/videos/918466381691782/

da Facebook (2): https://www.facebook.com/MastrAntria/videos/971182163274652/

da YouTube: https://youtu.be/3XW_y3-Vw3o

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/11/lamoresecondo-alessandro-legge-valerio.html

GIUSI BIONDO E MARIO GAGLIO:

“LA BANDA” | LEGGONO GIUSI BIONDO E MARIO GAGLIO | ATTORI DI TEATRO DI MONTELEPRE | MUSICHE DELLA “BANDA MUSICALE DI MONTELEPRE” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook: https://business.facebook.com/andreagiostrafilm/videos/772254443138849/

da YouTube: https://youtu.be/ylIVb-uKWLw

da Google Blogspot:

ALCUNE INTERVISTE FATTE AD ANDREA GIOSTRA

RADIO IN 102 PALERMO | “ARTE A PARTE” PROGRAMMA IDEATO E CONDOTTO DA BARBARA MORANA E ROSANNA ROS INGRASSIA | REGIA GASPARE FEDERICO | 19 OTTOBRE 2019 |

La Sicilia e la Palermo dell’Arte e della Letteratura è il fulcro del programma radiofonico “Arte a parte” di Radio IN 102 ideato e condotto da Barbara Morana (critico d’arte e intellettuale palermitana) e Rosanna Ingrassia (conduttrice radiofonica e attrice), con la regia del bravissimo Gaspare Federico. Ospite di questa puntata lo scrittore palermitano Andrea Giostra con il quale le conduttrici si intrattengono in una interessante chiacchierata sulla narrativa siciliana e su come nascono storie e racconti che vedono protagonisti i siciliani e la Sicilia della vita quotidiana di oggi.

Buon ascolto…

da Facebook: https://www.facebook.com/radioinofficial/videos/409219409768137/

da YouTube: https://youtu.be/hj0R0NQf7hQ

da Google Blogspot:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/10/radioin-102-palermo-intervista-andrea.html

Hashtag:

#radioin102 #arteaparte #barbaramorana #rosannarosingrassia #gasparefederio #andreagiostra #andreagiostrafilm

“PARLIAMONE” INTERVISTA ANDREA GIOSTRA | PROGRAMMA IDEATO E CONDOTTO DA DARIO COSTANTINO | 29 NOVEMBRE 2017 | N.B.: Il video Fb inizia dal minuto 01:30. Per PROBLEMI TECNICI per i primi 90 secondi la linea è interrotta e non si vede e si sente nulla! | Questi a seguire i link per ascoltare l’intervista:

“Parliamone” è una trasmissione televisiva, ideata e condotta da Dario Costantino, in onda tutti i venerdì su Canale 91 alle ore 21:00. Si affrontano tematiche di cultura, attualità, politica, scuola, ambiente… Nella puntata di mercoledì 29 novembre 2017, ospite Andrea Giostra, intervistato da Dario Costantino. Una interessante chiacchierata di letteratura, arte e cultura siciliana.

da Facebook: https://www.facebook.com/parliamone102/videos/485643875149054/

da YouTube: https://youtu.be/LucQ1qXUhnU

da Google Blogspot: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2019/10/parliamone-intervista-andrea-giostra.html

Hashtag:

#parliamone #canale91 #dariocostantino #andreagiostra #andreagiostrafilm

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it