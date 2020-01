“NOVELLE BREVI DI SICILIA” | RECENSIONE E 3 LIBRI IN OMAGGIO

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







«Leggere le “Novelle brevi di Sicilia” significa entrare nella preziosa Sicilia. Una terra con profumi inebrianti e paesaggi eccezionali dove troneggia una vasta testimonianza dell’arte con i suoi palazzi ed i suoi monumenti»

di Meri Lolini

Leggere questi racconti significa entrare nella preziosa Sicilia. Una terra con profumi inebrianti e paesaggi eccezionali dove troneggia una vasta testimonianza dell’arte con i suoi palazzi ed i suoi monumenti. Sono molto affezionata a questa terra ed alla sicilianità dei suoi abitanti. Apre la rassegna letteraria il racconto sulla nonna che forte della sua vita vissuta regala al nipote il consiglio per una vita da vivere al meglio. La figura della bigliettaia che cura molto il suo aspetto fisico ed accetta di rimanere lì in quell’isola con la spiaggia nera a fare i biglietti ai turisti. Trasmette la sua convinzione che lei è lì in quel posto autentico anche se lontano da tutto il resto, scegliendo quel luogo magico anche se piccolo. Tutti i personaggi sono informati con un giornale locale ed ecco che si legge sempre il Giornale di Sicilia. Gli ambienti dove si svolgono le storie sono il Palazzo dei Normanni o Via della Libertà e si sale da Piazza Marina sul Monte Pellegrino e così entriamo nelle realtà palermitane. Ecco che a Catania si svolge il racconto su Melita Cavallo e l’autore descrive la scena dei presenti vista da dietro commentandone le acconciature ed i capelli scompigliati dal passaggio delle mani sulle teste. L’agosto a Palermo è molto simile a quello delle tante città, dove tutte le attività commerciali sono chiuse. Qui l’autore ha un’idea molto originale, paragonando questa situazione al momento di un funerale, durante il quale le attività abbassano la saracinesca. In questa storia è molto intrigante il dialogo dei paesani che si interrogano sul chi sia morto e come. In queste novelle non mancano i tanti turisti che arrivano nelle isole con le tante imbarcazioni e subito vengono accolti con le prelibatezze della pasticcerie. È proprio in una di queste che è ambientata la storia di un sindaco, che ignora il consigliere comunale. Questo viene paragonato ad uno Yorkshire che scodinzola intorno cercando la sua attenzione quasi a leccare con la lingua il suo sindaco che è occupato a vantarsi della sua bella nuora torinese e della sua nipotina. Dal Giornale Sicilia si apprende la notizia che un anziano senatore è stato ucciso dal suo badante e subito il lettore si immagina la scena del delitto ed il sangue che può essere stato ritrovato. L’immaginazione arriva a far pensare come si sono relazionati il Prefetto ed il Questore. A questo punto il lettore che è su una bellissima spiaggia siciliana, si tuffa in mare e decide di buttare il giornale in un cestino per non sciuparsi la vacanza. Ci sono due pezzi sui mezzi di comunicazione, uno sul telefono ed un altro su WhatsApp e Facebook. In entrambi la persona che vuole comunicare si ritrova a fare un monologo, come se agli altri non interessasse nulla del suo bisogno di confidarsi e di relazionarsi. Uno squarcio di innamoramento… così lo definisce l’autore. Questo è quanto accade ad un uomo che è costretto a seguire gli appuntamenti dei politici nella Sala Gialla del Palazzo dei Normanni. Si reca lì sempre in ritardo e saluta frettolosamente l’onorevole di turno e poi sgattaiola fregandosene di quelle cerimonie. Ma questa volta l’uomo in corsa incontra lo sguardo di una donna che gli cambierà la vita. Un racconto parla del Sinnacollando che si impegna con la sua amministrazione a rendere più agevole Via della Libertà. Per questi lavori alcuni ragazzi commentano rumorosamente e l’autore paragona questo ad un teatro all’aperto dove i dialoghi sono in siciliano stretto e conclude definendo la sua città ricca di immensa vitalità. In questa raccolta di novelle non viene dimenticato che il lunedì è sempre il peggiore giorno della settimana lavorativa, che si riapre con tante cose da fare e finisce con la riflessione che fare tante cose non ci fa mai annoiare. Termino questa mia recensione con il dubbio che l’autore descrive nell’ultimo racconto intitolato “Innamorato”. Infatti mi chiedo, se queste mie parole avranno stuzzicato la vostra curiosità di leggere queste storie? Se volete trascorre qualche momento di tranquillità e di riflessione scorrete queste pagine.

