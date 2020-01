“MICHELE RUSSO, UNA VITA PER LA PITTURA” | DOCU-FILM IN PROIEZIONE ALLA MULTISALA AURORA DI PALERMO MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020 ORE 21.00

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Martedì 28 gennaio 2020, con unico spettacolo ore 21.00, presso il Multisala Aurora di Palermo via Tommaso Natale 177, sarà possibile vedere l’atteso documentario dal titolo “Michele Russo, una vita per la pittura”, scritto e diretto dal regista palermitano Felice Maria Corticchia ne quale, in 80 minuti, racconta l’affascinante storia artistica del grande pittore termitano che ha esposto le sue opere in tutto il mondo, ed è presente con le sue opere in alcuni musei, chiese.

Allievo del grande Filippo Sgarlata, amico di Renato Guttuso, ha ricevuto dal Principe Ranieri di Monaco l’Oscar di Montecarlo per la pittura.

Alla proiezione saranno presenti il maestro Michele Russo e il regista Corticchia.