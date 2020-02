Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







RON CARTER, UNA DELLE LEGGENDE VIVENTI DELLA STORIA DEL JAZZ IN ESCLUSIVA EUROPEA, AL REAL TEATRO SANTA CECILIA PER IL BRASS.

VENERDÌ 7 E SABATO 8 FEBBRAIO ORE 19.00 e 21.30

In esclusiva Europea per la Fondazione the Brass Group, Ron Carter, una delle leggende viventi della storia del jazz, si esibirà nello storico teatro, Real Teatro Santa Cecilia. Colui che viene definito dalla critica internazionale “Il Mito” sarà accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, nell’ambito della rassegna concertista Brass in Jazz, venerdì 7 e sabato 8 febbraio con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30. Ron Carter, contrabbassista statunitense di musica jazz, è considerato un virtuoso del contrabbasso dotato di grande professionalità e di eccezionale padronanza tecnica dello strumento da cui ha distillato sonorità inconfondibili e grande libertà armonica. È stato in tutta la sua carriera un elemento estremamente richiesto per le sessioni di registrazioni, che dettero origine a più di cinquecento album. All’impegno di strumentista, Carter ha abbinato il coinvolgimento nelle attività di formazione musicale di giovani e incarichi nell’ambito accademico. Il suo approccio alla musica iniziò all’età di dieci anni studiando il violoncello ed esibendosi in concerti da camera, e successivamente intraprese la Technical School di Detroit, ma nell’ambiente della musica classica trovò molte difficoltà di carattere razziale e così si dedicò al jazz indirizzandosi verso il contrabbasso. Nel 1956 passò alla Eastman School of Music, restandovi fino al 1959 e suonando nella Philharmonic Orchestra della scuola. Nel 1959 iniziò la carriera professionistica a fianco di Chico Hamilton, e dal 1962 si unì a un gran numero di musicisti jazz; fra di essi, Cannonball Adderley, Jaki Byard, Bobby Timmons, Randy Weston, Mal Waldron, ed Eric Dolphy, col quale spesso registrò suonando il violoncello. Il 1963 è il punto di svolta nella carriera di Carter, che venne reclutato nel quintetto di Miles Davis e rimase un elemento fisso in quella che viene considerata la più grande sezione ritmica della storia del jazz, restando nella formazione fino al 1968 affiancato da Herbie Hancocock e Tony Williams, tre strumentisti che fusero il rigore tecnico e il virtuosismo con la duttilità armonica. Carter ebbe l’occasione di suonare in Europa dove si unì al pianista austriaco Friedrich Gulda. Nei primi anni Settanta, il contrabbassista lavorò a New York assieme a Michel Legrand. Suonò assieme a Hubert Laws, Stanley Turrentine e George Benson fra i tanti, e in quegli anni andò in tournée in Europa e in Giappone, usando talvolta il basso elettrico. Carter andò in tournée con il riformato gruppo che riuniva i vecchi amici del decennio precedente Herbie Hancock e Tony Williams. Nel 1980 Carter si unì al quartetto capitanato da Sonny Rollins e dopo un anno riformò il sodalizio con Hanckock e Wiliams, con Wynton Marsalis alla tromba; e con questo quartetto andò in tournée in USA, Europa e Giappone.

Inoltre, la Fondazione the Brass Group annuncia l’apertura al pubblico della prova generale del concerto, prevista giorno 6 febbraio alle ore 21.00. I biglietti della Prova Generale sono disponibili presso il Real Teatro Santa Cecilia al costo di euro 5,00 per il biglietto singolo compreso i diritti di prevendita. È possibile anche abbonarsi a n.5 prove generali dell’OJS al costo di euro 19,00 compreso i diritti di prevendita, riduzione studenti e docenti universitari e dei Conservatori euro 12,00 compreso diritti di prevendita. Info www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group:

091 778 2860 – 334 7391972,

info@thebrassgroup.it,

www.brassgroup.it,

fb fondazionethebrassgroup

L’Ufficio Stampa Fondazione The Brass Group Rosanna Minafò mob. 3484009298