Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







I disturbi del comportamento alimentare: un convegno di studi a Palermo

I disturbi del comportamento alimentare costituiscono un’emergenza di salute pubblica, che necessita di adeguate strategie di prevenzione, individuazione e trattamento, sia di tipo psicoterapeutico che farmacologico.

Il convegno di studi sui disturbi del comportamento alimentare che si terrà sabato 15 febbraio a Palermo, presso l’associazione culturale “Quarto Tempo”, in via Bara all’Olivella 67, analizzerà differenti aspetti dell’etiopatogenesi, della diagnosi e della terapia dei disturbi del comportamento alimentare, dal punto di vista della prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Saranno innanzitutto discussi i sintomi clinici di anoressia, bulimia e obesità e la psicoterapia cognitivo-comportamentale di riferimento, in particolare nel modello illustrato da Riccardo Dalle Grave, che punta l’attenzione sugli aspetti legati alla pianificazione dei pasti e alla ristrutturazione cognitiva delle credenze disfunzionali sul peso e le forme corporee.

Ancora, verrà discusso il modello preventivo a cura delle istituzioni familiari, sanitarie e scolastiche, nei termini di un’educazione alimentare salutare che rispetti la sana evoluzione del minore e sia propedeutica alla prevenzione del disagio alimentare in età adolescenziale e adulta.

In programma anche la disamina dei correlati neurali dei disturbi del comportamento alimentare, secondo i dati di ricerca del rapporto tra modificazioni cerebrali, fattori di rischio e insorgenza clinica di un disturbo alimentare, in particolare in età evolutiva e nel campo del binge eating disorder. Completerà l’evento una disamina delle conseguenze mediche dell’obesità, in particolare la sua connessione con la patologia diabetica.

Relazioneranno Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, Erika Maniscalco, psicologo, Antonino Leonardi, pedagogista, Maurizio Bongiovanni, biologo patologo clinico e Alessandra Landino, nutrizionista.

L’evento prevede la gentile adesione dei seguenti partner:

– Associazione Onlus il Quadrifoglio Rosa

– Liceo Scientifico “Ernesto Basile” di Palermo

– Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci” di Palermo

– Associazione Onlus “Nuova Era a Viso Aperto”

– Giornale TheVoicekw

– Associazione culturale Quarto Tempo

– Centro di Formazione e Psicoterapia s.r.l. di Palermo

– Physiomedica Center

– Parrocchia San Giuseppe Chiavelli di Palermo

È stato richiesto il patrocinio dell’ordine degli psicologi della regione siciliana e dell’ordine nazionale dei biologi

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume “Pianeta Salute”, attraverso la videoproiezione del reading dell’opera della dottoressa Angela Ganci, a cura di Giovanna Macaluso, compagnia teatrale Showlab, diretta da Enzo Carnese.

L’evento è gratuito. Obbligatoria la prenotazione

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE

– 339/3189419 oppure 329/3488011 (Whatsapp)