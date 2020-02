Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Apologia di un bene confiscato alla mafia” | RECENSIONE DI MERI LOLINI CON 3 LIBRI IN OMAGGIO

L’autore tiene a precisare che questa è una storia vera, accaduta a Palermo. Inizia a scrivere questo racconto della storia vera nel giorno dell’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Della Chiesa, ucciso il 3 ottobre del 1982 e l’autore inizia la stesura il 3 ottobre del 2016.

In queste pagine l’autore ringrazia il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo la Dr.ssa Maria Teresa Ambrosini. Racconta che il bene è stato confiscato alla mafia, e precisamente al mafioso Pietro Vernengo, che si è autoaccusato di oltre 100 omicidi.

Questo immobile è stato dato alla Fenice Onlus per la realizzazione di un C.A.P. (Centro di Ascolto Protetto) per minori vittime di abusi sessuali e maltrattamenti. Con un susseguirsi di accadimenti questo progetto non si realizzerà mai, malgrado tutti i lavori siano stati realizzati e il centro era pronto per essere inaugurato e funzionare regolarmente, per il mancato rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Palermo. Certificazione, scrive l’autore, che doveva essere rilasciata al momento dell’assegnazione.

Leggere queste pagine permette di accedere ai meccanismi burocratici delle strutture amministrative e pone il lettore davanti ad un panorama che lascia poche libertà all’immaginazione. Si tratta di una storia vera che ci racconta lo scrittore in maniera molto dettagliata e puntuale. Consiglio di andare a verificare tutti questi percorsi tortuosi per arrivare a finale di un C.A.P. che non c’è.

Meri Lolini

2) "Novelle brevi di Sicilia" – 14 foto-storie di vita quotidiana di SICILIA e di SICILIANI

3) "Internet Haters e Troll. Chi sono, perché odiano online, come difendersi". È un saggio che scrissi nel 2017 perché fui vittima di una Troll che mi perseguitò per alcuni mesi. Fu così che volli capire e studiare questo fenomeno social.

4) "Apologia di un bene confiscato alla mafia" è un libro-dossier pubblicato nel 2016 che dal 1° marzo 2018 è leggibile gratuitamente online. Più che un libro è appunto un dossier che racconta le peripezie e le grottesche vicende che avvengono dietro le quinte della burocrazia e della politica italiana che si occupa di beni confiscati alla mafia da assegnare alle onlus, come prevede la nostra legge in materia. Il libro racconta di un fatto di cronaca realmente accaduto tra il 13 luglio 2004 e il 11 ottobre 2010, con il conforto di centinaia di pagine di documenti ufficiali, e di quali sono le difficoltà insuperabili nel gestire un bene confiscato alla mafia assegnato ad onlus che non fa parte di certi ambienti radical chic o della cosiddetta "anti-mafia" nell'accezione di Leonardo Sciascia.

