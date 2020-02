Nicola Giosuè torna sul set

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Nicola Giosuè, l’attore siciliano conosciuto come “l’uomo dai mille volti”, torna sul

set nella serie tv “il cacciatore”che andrà in onda dal prossimo 19 Febbraio in prima

serata su RAI 2. Nicola è stato un assente giustificato a causa di un brutto incidente

stradale dal quale miracolosamente si è salvato. In questa serie tv (premiata a

Cannes) interpreterà il ruolo di “Santo Sottile”, uomo fiduciario dello spietato

boss mafioso Giovanni Brusca.

Le regia è di Davide Marengo, la produzione Cross Production s.r.l., distribuzione RAI.