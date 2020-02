Inchiesta falsi invalidi a Siracusa: muore d’infarto medico indagato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







È morto per infarto un medico ed ex consigliere comunale di Siracusa, finito una settimana fa tra gli indagati nell’inchiesta “Povero Ippocrate” su falsi invalidi e medici compiacenti. In pensione dal gennaio 2017, il 70enne per tanti anni è stato presidente della prima commissione del centro medico legale Inps per l’accertamento delle invalidità. Secondo la procura avrebbe favorito amici e colleghi dando il suo parere favorevole alla concessione dei sussidi senza che, nei casi contestati, ve ne fossero i motivi. Persone a lui vicine sostengono che da quando era stato indagato era caduto in uno stato di prostrazione.

Fonte Adnkronos:

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/02/14/inchiesta-falsi-invalidi-medico-indagato-muore-infarto_JciM3hCLDFoJWm9yqR9lbM.html