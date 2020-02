Brivido e forti emozioni con il Paranormal Circus a Catania

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il nuovo show horror del Paranormal Circus dal titolo “Le Origini”, è il nuovo capolavoro dei fratelli Tayler e Giordy Martini. Il tour 2020 partito da Palermo, passato per Trapani con tappe da sold out, è a Catania dal 21 febbraio all’8 marzo. Una dimensione 3.0, interattiva che trascina il pubblico in una realtà da brivido.

Il dark chapiteau stazionerà nel piazzale Raffaello Sanzio. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni 21.00; sabato e domenica due spettacoli ore 17.30 e ore 21.00.

Vivere l’emozione di uno show esaltante, dal contest horror, acrobatico, sensuale e circense, questo è il “Paranormal Circus”, una produzione esclusiva dei fratelli Martini. “Uno spettacolo unico ed una nuova visione del contest horror che si rinnova con artisti di alto livello, per stupire ancora una volta il pubblico, affermano Tayler e Giordy Martini, paura, cabaret, velature sexy ed ironia sono l’essenza del nostro nuovo horror show”.

La famiglia circense Martini ha già prodotto spettacoli di grande successo: “Illusion – Le Grand Galà du Cirque”, trittico perfetto tra arti circensi, mondo della magia e dell’illusionismo; “Phenomena Circus – Lo spettacolo degli Orrori”, record di incassi con 35.000 biglietti venduti in soli 25 giorni, segue lo straordinario successo di The Kingdom nel 2016.

Un cast d’eccezione di caratura internazionale, è pronto ad emozionarvi con brividi a fior di pelle, catturando il pubblico attimo per attimo. “Paranormal Circus” coniuga, teatro, circo e cabaret, un mondo unico che si evolve in stile horror con sfumature sexy, per un contest eccezionale, che vi farà tremare ancora una volta, sarà difficile scindere realtà e illusione. Sarete catapultanti in una dimensione parallela, varcato l’ingresso l’inizio è immediato, il celebre pre-show, vi accoglierà in un ambiente popolato da creature arcane. Raggiunta la vostra poltrona, per due intense ore l’arte horror-circense vi incanterà con straordinarie performance di illusionismo, fachirismo estremo, acrobatica aerea e giocoleria.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paranormalcircus.it

la pagina Facebook Paranormal Circus; la pagina Instagram paranormalcircus