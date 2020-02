In discoteca a Terrasini: Ventenne ucciso a coltellate

By

Un ventenne, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate stamane verso le 4 nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini (Pa) al culmine di una lite. Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118: lì è deceduto. È stato colpito all’addome e al collo all’uscita dalla discoteca. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali nella zona. La vittima è il figlio del titolare di un ristorante a Cinisi.

Fonte ANSA:

