Personale dell’artista palermitana Cristina Patti al Farcito Art Bistrot

L’Associazione Artistico Culturale Scruscio, presenta e cura la personale pittorica dell’Artista Cristina Patti. Nelle sue opere il corpo è visto come configurazione dei moti dell’animo umano, che si fondono in intrecci e volumetrie anatomiche non convenzionali. Il corpo, privato del volto, richiama alla privazione dell’identità della persona, divenendo in tal senso, una trasfigurazione materica e visibile, non di persone identitarie, ma della forza che regola l’animo umano: in greco “Pathos”, che corrisponde alla parte irrazionale dell’animo.

Una serie di opere che saprà travolgere i sensi, pathos, eros, emozioni forti, si configureranno all’occhio dell’osservatore in un continuum di corpi anatomicamente intrecciati come a voler spronare ad indagare nell’intimità più profonda dell’animo, e far scaturire interrogativi interiori. Conosciamo il nostro corpo? E soprattutto, conosciamo le nostre emozioni più profonde che in esso sono veicolate e lo trasformano? E ci trasformano?

Ad accompagnare tali quesiti saranno sfumature di colori accostati con sapienza sulla tela in un abile gioco di profondità tra lo sfondo e le figure.

L’evento si terrà presso Farcito Art Bistrot, dove oltre al nutrimento per la mente, troverete nutrimento per il corpo con i loro buonissimi manicaretti per chi volesse intrattenersi a cena.

Short-bio

Cristina Patti, laureata presso l’Accademia di Belle Arti Picasso di Palermo, si è specializzata in tecniche dell’incisione e attualmente insegna discipline pittoriche presso il liceo Artistico Picasso. Attualmente lavora a tempo pieno alla sua ricerca artistica che spazia anche nel design del gioiello. Ha partecipato a esposizioni collettive e personali sia in Italia che all’estero ottenendo numerosi riconoscimenti.

Info:

Farcito Art Bistrot

Via Giuseppe la Farina 19/A – 90141 Palermo

+39 347 603 6047

+39 333 961 5792

farcitoartbistrot@gmail.com

Associazione Artistico Culturale Scruscio

associazionescruscio@gmail.com