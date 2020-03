Trijntje Oosterhuis & Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Per “Brass in Jazz” – la rassegna fiore all’occhiello del Brass al Real Teatro Santa Cecilia – In scena Trijntje Oosterhuis & Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

Prova Generale giovedì 5 marzo ore 20.00 | Spettacolo venerdì 6 e sabato 7 marzo ore 19.00 e 21.30

In scena per la Fondazione the Brass Group lo spettacolo “Trijntje Oosterhuis & Orchestra Jazz Siciliana” inserito nella rassegna “Brass in Jazz”, venerdì 6 e sabato 7 marzo, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30, nel prestigioso Real Teatro Santa Cecilia. Partendo dalla propria orchestra non ancora stabile, la Fondazione presenta annualmente una serie di appuntamenti spesso unici, che rendono l’intera stagione un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati. Sarà proprio la giovane artista Trijntje Oosterhuis ad essere protagonista questa settimana della rassegna “Brass in Jazz” accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina. Una scelta importante quella del Brass che quest’anno ha voluto raddoppiare i concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti deriva da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti internazionali, produzioni orchestrali e prime assolute. Un crescendo continuo nell’ambito del processo di rinnovamento che sta attraversando il Brass. Quello proposto è un concerto con in prima linea Trijntie Oosterhuis, cantante dei Paesi Bassi molto amata da Vince Mendoza, che presenterà una raccolta di brani che l’anno resa famosa nel resto del mondo. Corposa la carriera della giovane artista classe 1973, che già nel 1990, ha formato la band Total Touch con suo fratello Tjeerd e l’anno successivo partecipa al Grote Prijs van Nederland, il più importante concorso di musicisti dilettanti nei Paesi Bassi. Trijntje ha avuto l’opportunità di andare in tournée con Candy Dulfer dopo aver collaborato con lei all’album Big Girl. Il primo suo singolo, “Touch Me There”, divenne un successo estivo e divenne Platinum, vendendo oltre 100.000 copie nel suo primo mese. Nel marzo 2019, Oosterhuis si attiva anche come solista e pubblica il primo singolo del suo prossimo album Dit is voor mij ( This is for me ); lo stesso mese suona in concerto in una Ziggo Dome esaurita. Durante un tour estivo di festival e concerti speciali, Oosterhuis è presente al North Sea Jazz Festival.

La Fondazione the Brass Group annuncia l’apertura al pubblico della prova generale del concerto, prevista giorno 5 marzo alle ore 20.00. I biglietti della Prova Generale sono disponibili presso il Real Teatro Santa Cecilia al costo di euro 5,00 per il biglietto singolo compreso i diritti di prevendita. Info www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.