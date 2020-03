“Il suo ultimo desiderio” (2020) di Dee Rees | Netflix: I film che ho visto e che consiglio di vedere

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Su Netflix dal 21 febbraio 2020, “Il suo ultimo desiderio” (2020) – titolo originale “The Last Thing He Wanted” – di Dee Rees, è un film da vedere. Intrecciato e articolato, a volte si interrompe la fluidità della narrazione. Caotico e sfuggente, come il periodo storico in cui è ambientato, con una successione di personaggi scontati e a volte imprevedibili. Resta un film da vedere perché interessante e vero. Buona visione a chi lo vedrà…

Sinossi Coming Soon:

«Il suo ultimo desiderio, film diretto da Dee Rees, è la storia di una giornalista politica di Washington DC, Elena McMahon (Anne Hathaway), una delle migliori nel suo campo, con alle spalle anni di esperienza. La reporter sta indagando su un traffico d’armi in America Centrale, quando scopre che chi si nasconde dietro al contrabbando è proprio suo padre (Willem Dafoe). Incontrato il genitore per dissuaderlo dai traffici illeciti, Elena scopre che l’uomo è gravemente malato e le chiede come ultimo desiderio di consegnare per lui una commissione. Nonostante sia in pieno disaccordo, la giornalista accetta, convinta che in questo modo possa riuscire anche a trovare il bandolo della matassa di questo contrabbando e risolvere il caso. Spinta sempre più nell’occhio del ciclone, la reporter finirà per diventare una delle protagoniste della vicenda, ritrovandosi intrappolata in un’intricata ragnatela, in cui è difficile trovare una via d’uscita pulita. L’unico che sembra poterle essere d’aiuto è l’agente segreto Treat Morrison (Ben Affleck), del quale finirà per innamorarsi.»

https://www.netflix.com/it/title/80245076

Scheda IMDb:

https://www.imdb.com/title/tt7456312/

Andrea Giostra FILM:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/