“Occhio per occhio” (2019) di Paco Plaza | Netflix: I film che ho visto e che consiglio di vedere

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Andrea Giostra

Su Netflix dal 16 gennaio 2020, “Occhio per occhio” (2019) di Paco Plaza, è certamente un bel film da vedere. Di produzione spagnola (i film spagnoli su Netflix hanno una sezione a parte e sono per lo più di ottima qualità) il genere è thriller, ma anche psicologico, con un finale sorprendente e per certi versi premonitore: “ad ogni azione corrisponde un’azione eguale e contraria” (Terza legge della dinamica, ma anche legge non scritta delle relazioni e delle dinamiche umane). Buona visione a chi lo vedrà…

Sinossi Mymovies:

«Il leggendario spacciatore gallicano Antonio Padín viene graziato dal carcere per motivi umanitari, dato che ha contratto una malattia terminale. Invecchiato, debole e malato, Antonio entra di sua spontanea volontà in una residenza per anziani invece di andare a casa sua dai due figli, Toño e Kiko che lui disprezza apertamente e sospetta che saranno la rovina dell’azienda di famiglia.»

https://www.netflix.com/it/title/80997602

Scheda IMDb:

https://www.imdb.com/title/tt7967412/

Andrea Giostra FILM:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/