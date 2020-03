“Spenser confidential” (2020) di Peter Berg | Netflix: I film che ho visto e che consiglio di vedere

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Andrea Giostra

Su Netflix, “Spenser confidential” (2020) di Peter Berg. Divertente… divertente… divertente… ops! … l’ho scritto tre volte! Allora è davvero divertente! In effetti è un action-thriller leggero ma dinamico, che ti appiccica al video. Ci sono i buoni e i cattivi, i belli e i brutti, gli onesti e i corrotti, le donne rompipalle (forse meglio dire con personalità!) e gli uomini “vittime”, ma non troppo, e certamente superficiali (forse meglio dire un po’ stronzi!). Poi ci sono i poliziotti e gli spacciatori, l’FBI e gli infiltrati, gli agenti onesti e quelli disonesti… e via dicendo… quello che è certo è che Peter Berg – firma eccellente di Hollywood quale autore, sceneggiatore e regista, che quale protagonista delle sue produzioni preferisce quasi sempre Mark Wahlberg – ancora una volta dirige un film che piace… e che in un finale pirotecnico, degno dei migliori action movie, lascia una spiraglio aperto… certamente per un sequel o per una serie Netflix… chissà, lo vedremo prossimamente… alla fine della narrazione, il film è da vedere… Buona visione a chi lo vedrà…

Sinossi Coming Soon:

«Spenser Confidential, film diretto da Peter Berg, è la storia di un ex poliziotto di Boston di nome Spenser (Mark Wahlberg) da poco uscito di prigione. L’uomo è deciso a lasciare la città dopo aver passato gli ultimi anni in carcere, ma Herny (Alan Arkin), il suo vecchio allenatore di boxe e suo mentore, gli chiede di restare per aiutare un promettente dilettante. Il giovane di cui l’ex poliziotto deve occuparsi è Hawk (Winston Duke), un combattente di MMA dal carattere arrogante e convinto di essere più duro e valido di Spenser stesso. Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, l’uomo è determinato a indagare sulle due morti sospette e a stanare i colpevoli. In aiuto chiamerà sia la sua nuova leva Hawk che la sua ex fidanzata Cissy (Iliza Shlesinger). Lo strano caso di omicidio lo porterà sulle tracce di un’intricata cospirazione fino alla discesa negli inferi della criminalità di Boston, nei quali scoprirà come lo spaccio di droga sia legato a un gruppo di poliziotti corrotti.»

Netflix:

https://www.netflix.com/it/title/81005492

Scheda IMDb:

https://www.imdb.com/title/tt8629748/

Andrea Giostra FILM:

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/