Vincenzo Bocciarelli segnato dal destino artistico: breve biografia di un grande artista italiano

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Vincenzo nasce nella stessa sera di lancio della famosissima serie hollywoodiana Happy Days

Era il 22 febbraio del 1974: debutta la fortunata serie Happy Days e un attore che resterà nel cuore dei telespettatori Fonzie interpretato da (Henry Winkler). Nella stessa sera, in Italia, nasce un grande attore dallo stesso aspetto e, perché no?, anche destino: Vincenzo Bocciarelli quinto di sei figli . da genitori cremonesi giramondo che, mossi dall’amore per il verde delle colline e campagne in Toscana, decidono di trasferirsi nella bellissima Siena. Vincenzo, sin da piccolo, muove i suoi passi a contatto con l’arte e la natura e sviluppa il suo amore per la pittura frequentando l’Istituto d’arte Duccio di Buoninsegna dove si diploma con il massimo dei voti. Finché avverrà l’incontro con il teatro e la recitazione che non lo abbandonerà mai più: debutta a soli 15 anni al Piccolo teatro senese di Palazzo Sergardi, interpretando il ruolo di Fulgenzio ne “Gli innamorati” di Goldoni.

In un crescendo di passioni, fra letture di copioni e palcoscenici, vince una borsa di studio al teatro a Palmi, e contestualmente inizia le audizioni per entrare nella prestigiosa scuola di teatro del Piccolo teatro d’Europa a Milano diretta da Giorgio Strehler. Supera tutti i provini e lavora nel ‘91 con il grande maestro come giovanissimo attore nel Faust Festival accanto a grandi nomi del teatro come Tino Carraro, Franco Graziosi, Giulia Lazzarini, Andrea Jhonasson. Diplomatosi nel 1993 alla Scuola del Piccolo teatro d’Europa con il massimo dei voti, vince nello stesso anno il Premio alla Vocazione a Montegrotto Terme, premiato dal grande Vittorio Gassman e viene subito ingaggiato dalla compagnia Glauco Mauri nella pièce “Tutto per Bene” di Luigi Pirandello nel ruolo del marchese Giorgio Lanza, poi, nella stagione successiva nei “Quaderni di Conversazione” di Ludwig Van Bethoveen come co-protagonista nei panni del nipote Karl, sempre accanto a Glauco Mauri. Questo spettacolo segna l’inizio della carriera teatrale di Vincenzo Bocciarelli nei più importanti teatri d’Italia riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica.

Seguiranno il ruolo de “Il messaggero” nell’“Antigone” al teatro Olimpico di Vicenza, diretto dal regista internazionale Teodoris Terzopulos, con il quale farà con lo stesso spettacolo una tournée mondiale nei principali continenti. Seguiranno: “L’Edipo Re” diretto dal maestro Glauco Mauri che lo sceglierà poi per interpretare il ruolo di Ariel ne “La Tempesta” di Shakespeare al teatro romano di Verona, con centinaia di repliche e una lunga tournée. Nel 1996 viene scelto dal regista polacco Christof Zanussi per il ruolo di Parsifal ne “La Leggenda del Re Pescatore” al Festival del teatro di San Miniato e il ruolo del giovane imperatore romano Eliogabalo di A. Artoud che lo stesso anno inaugura allo Spasimo di Palermo.

Dopo il grande debutto nel 1998 al teatro Greco di Siracusa come il figlio Polidoro di una straordinaria Valeria Moriconi in Ecuba, per la regia di Lorenzo Salveti, nel 1999 Mauri gli assegna il ruolo del figlio buono Edgar nel Re Lear di Shakespeare e proprio durante una delle recite al teatro Eliseo di Roma viene scoperto dal talent-scout Giuseppe Perrone, che lo catapulta bel mondo della fiction e del cinema facendolo conoscere al grande pubblico attraverso fiction di successo come Incantesimo, Il bello delle donne, Orgoglio, Cinecittà, Don Matteo, Un caso di Coscenza, Pompei, e tante altre. Contemporaneamente viene scelto nuovamente in teatro da Giorgio Albertazzi che lo vorrà prima come Nunzio nell’Edipo Re a Taormina accanto a Irene Papas, come Bassanio nel Mercante di Venezia con Lucrezia Lante della Rovere e giovane protagonista Lhoman nell’Angelo Azzurro.

Inizia anche la carriera cinematografica con il grande Florestano Vancini che lo sceglie per interpretare il cardinale Ippolito D’Este in “E ridendo l’uccise”. Nel 2010 arrivano le pellicole internazionali di Bollywood : viene scelto come primo e unico attore europeo protagonista di un film prodotto e realizzato in India dal titolo Nirakazcha ovvero “La strada dei colori” nella versione italiana uscita sulle reti RAI. Sempre per la tv pubblica italiana riscuote un grande successo con la proiezione di “Red Land” a fianco di Franco Nero, per la regia di Maximiliano Hernando Bruno colossal sulla tragica storia delle foibe che verrà trasmessa poi oltreoceano in America su Rai Italia e Amazon Prime. Continua la carriera nel grande schermo partecipando al cast di “Mission Possible” per la regia di Bret Roberts con Jhon Savage, prodotto dalla Movie On casa di produzione e distribuzione internazionale con la quale ha attualmente una collaborazione per la realizzazione di nuovi progetti.

Vincenzo Bocciarelli

https://www.facebook.com/vincenzo.bocciarelli

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012621138042

https://www.instagram.com/vincenzobocciarelli/

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bocciarelli

https://www.imdb.com/name/nm1340355/