Cosa Nostra oggi in Sicilia | “Clandestino – Mafie italiane” di David Beriain

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







L’inchiesta di David Beriain sul mondo del crimine organizzato di Cosa Nostra. Il reporter spagnolo, tra i più autorevoli giornalisti d’inchiesta europei che da anni indaga sui meccanismi dei più grandi cartelli del narcotraffico mondiale, ha girato per mesi in Italia con la sua troupe, spesso sotto copertura, per portare alla luce rivelazioni scioccanti su questi mondi criminali tutti italiani.

YouTube:

https://youtu.be/4dbh_Q8-5cU

Fonte:

https://it.dplay.com/nove/clandestino-mafie-italiane/stagione-1-episodio-2-cosa-nostra/