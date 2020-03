By

La mafia albanese | Il mercato della droga | “Clandestino – Mafie” di David Beriain

Per il ciclo NOVE racconta, la nuova inchiesta del reporter David Berian. Questa volta esploreremo il pericoloso mondo della mafia albanese: vedremo da vicino il viaggio che la droga compie tra Albania ed Italia per poi finire in tutta Europa.

YouTube:

https://youtu.be/s_VICpD0A3I

Vedi il documentario integrale su Dplay qui:

https://it.dplay.com/nove/clandestino/

Fonte:

https://youtu.be/1OBl2dHfBvs

