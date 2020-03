Portella della Ginestra | “Perché fu fatta la strage” di Pino Dicevi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







https://www.youtube.com/watch?v=jiF2tHflMcY&t=626s

“Perché fu fatta la Strage di Portella della Ginestra“ del 1° maggio 1947. Questo documentario raccoglie, dopo 56 anni esatti dal quel terribile fatto di cronaca, le testimonianze inedite di diversi protagonisti di quella vicenda della storia dell’Italia repubblicana, ancora coperta da segreto di stato, e che mantiene un alone di mistero del periodo post bellico italiano. Pino Dicevi, ideatore e autore di questa inchiesta, attraverso diverse testimonianze e interviste, ricostruisce quel periodo storico di straordinario interesse per la Sicilia e per l’Italia. I protagonisti, chiamati in causa con le loro dichiarazioni pubbliche o intervistati da Pino Dicevi, sono i seguenti: Vittorio Foa, Francesco La Puma, Cristina La Rocca, Angela Maria Cardarera.

Autore: Pino Dicevi

Distributore YouTube: Andrea Giostra FILM

Capitolo 1°:

“Perché fu fatta la Strage di Portella della Ginestra” del 1° maggio 1947, Capitolo 1.

Testimonianze di: Francesco La Puma, Cristina La Rocca, Angela Maria Cardarera che raccontano la loro esperienza di vittime abbandonate dallo Stato.

https://youtu.be/jiF2tHflMcY

Capitolo 2°:

Testimonianze, Cristina La Rocca, racconta la sua esperienza di vittima abbandonate dallo Stato.

https://youtu.be/6GBHE3r-Z-w

Capitolo 3°:

Testimonianze, Vittorio Foa.

https://youtu.be/WqRakAp7uMI

Capitolo 4°:

Testimonianze, Vittorio Foa.

https://youtu.be/dT2sn6cyWeE

Capitolo 5°:

Testimonianze, Vittorio Foa.

https://youtu.be/jWK8b_CBqq0