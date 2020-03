La Grattatella di Ballarò | CUCINA DI SICILIA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La Grattatella palermitana è una bevanda popolare palermitana.

Tempo di preparazione: 05 minuti

Ingredienti (gli ingredienti risultano indicativi):

Una lastra di ghiaccio con acqua di cannolo palermitano

Sciroppi vari di frutta siciliana (menta, arancia, limone, lampone, amarena, granatina, etc…)

Spremute di frutta fresca siciliana, esclusivamente di stagione

Frutta fresca siciliana, esclusivamente di stagione

Curiosità:

La Grattatella è una bevanda rinfrescante popolare palermitana che, nella sua antichissima tradizione, cercava di imitare la più buona e gustosa granita in uso comune ai nobili e alla borghesia cittadina. Granita che allora non era alla portata economica della classe operaia e media della città. L’ingegno del popolo fu quello di prendere un blocco di ghiaccio, che a quei tempi veniva utilizzato da tutte le famiglie per tenere al fresco i cibi (non c’erano ovviamente i frigoriferi!), e con un attrezzo in metallo, con la parte sporgente pettinata, grattarlo per sollevare ghiaccio grattugiato, per poi versarlo in un bicchiere e condirlo con sciroppi a scelta o con spremute di frutta fresca; in alternativa, si poteva mangiare il ghiaccio tritato accompagnato da pezzettini di frutta fresca di stagione.

Oggi la Grattatella la si può trovare nei mercati antichi di Palermo, come nel nostro esempio Ballarò, ma anche nelle vie principali del centro storico della città affollata di turisti, quali per esempio via Maqueda, corso Vittorio Emanuele (il Cassaro), la Kalsa, e altri posti ancora, dove alcuni giovani artigiani palermitani hanno ripreso la antiche tradizione di famiglia di vendere, nelle calde giornate d’estate, a turisti e viaggiatori cittadini la Grattatella palermitana.

Info:

Video realizzato a Palermo, al mercato di Ballarò, venerdì 10 agosto 2018, ore 11:30

Durata del video tutorial: 01:00 minuti.

Video tutorial su come preparare il piatto:

