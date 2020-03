Gli spiedini siciliani della zia Anna | CUCINA DI SICILIA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Gli spiedini alla siciliana: le ricette della zia Anna

RICETTA E LAVORAZIONE:

Tempo di preparazione del piatto 20:00 minuti

Ingredienti (gli ingredienti risultano indicativi)

Per l’impasto:

250 gr. di mollica grattugiata di pane di grano duro siciliano

Basilico (quello che basta, a scelta del cuoco)

Prezzemolo (quello che basta, a scelta del cuoco)

100 gr. di Caciocavallo siciliano (a scelta del cuoco. Si possono usare altri formaggi, quali, come quello del video tutorial, il parmigiano, grana padano, e altri. La ricetta siciliana utilizza esclusivamente il Caciocavallo siciliano).

20 ml. di olio di oliva extra vergine siciliano (ovvero quello che basta per l’impasto)

Sale quanto basta

Pepe nero quanto basta

Ingredienti (del piatto base):

250 gr. di fettine di vitellina (oppure maialino, tacchino, o altre carni siciliane) tagliate a fettine sottili e rettangolari (vedi video tutorial).

1 cipolla rossa tagliata a fettine (a scelta del cuoco. La ricetta di zia Anna è preparata senza cipolla)

10-15 foglie di alloro appena raccolto (ovvero, quelle che servono in base al numero degli spiedini.)

Ingredienti aggiuntivi (agli ingredienti base si possono aggiungere altri ingredienti quali per esempio):

Uva passa siciliana (quello che basta a scelta del cuoco)

Pinoli (quello che basta a scelta del cuoco)

Pomodoro ciliegino di Paceco doc (ovvero altro pomodoro siciliano, per quello che basta a scelta del cuoco)

La cottura è da fare in piastra di ghisa o alla brace.

Gli spiedini siciliani, una volta preparati, possono essere cucinati su una piastra di ghisa ben riscaldata, ma a fuoco lento (vedi video tutorial), oppure alla brace con fuoco ardente mettendo gli spiedini a debita distanza per non bruciarli, o anche in padella non aderente di una comune cucina di casa.

Curiosità:

Gli spiedini alla siciliana sono un piatto di antica tradizione isolana. In Sicilia allo stesso piatto vengono dati nomi di versi da provincia a provincia e, addirittura, da paesino a paesino della stessa zona. Potrete infatti sentirlo chiamare come: involtini, bracioline, braciole, spiedi, etc…

Quella del video è un piatto della provincia di Palermo, che può essere arricchito con altri ingredienti e può avere diverse variazioni sul tema. Gli ingredienti base, del piatto palermitano, sono la mollica grattugiata di grado duro, l’olio di oliva extravergine siciliano, la cipolla e le foglie di alloro.

Info:

Ricetta preparata a Montelepre (SICILIA), domenica, 12 agosto 2018, ore 11:00.

Durata del video tutorial della ricetta: 08:00 minuti.

Video tutorial su come preparare il piatto:

YouTube: https://youtu.be/b5IouR_yGRQ

Facebook: https://business.facebook.com/AndreaGiostraFilm/videos/305110753399133/?t=0

Blog: https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2018/08/cucinadi-sicilia-spiedinialla-siciliana.html

autor: https://business.facebook.com/AndreaGiostraFilm/

Per lettura gratuita online delle “Novelle brevi di Sicilia”, clicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html