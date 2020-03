Stronzetti italiani al tempo del Covid-19 | Adolescenti arroganti e presuntuosi vs Carabinieri

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Andrea Giostra

Mentre gli operatori sanitari danno la loro vita per salvare migliaia di persone infette da Covid-19, mentre migliaia di operatori delle forze dell’ordine fanno il loro dovere per far rispettare le giuste regole imposte dal Governo per ridurre i contatti tra le persone, mentre decine di migliaia di lavoratori cercano di non far mancare a tutta la popolazione i beni di prima necessità rischiando il contagio, mentre milioni di cittadini italiani stanno chiusi in casa per evitare contatti e quindi la diffusione del virus Covid19 ad altre persone, ci sono questi STRONZETTI ITALIANI, figli di altrettanto stronzi e idioti genitori che non hanno saputo dare ai loro figli un minino di educazione e un minimo di insegnamento e di rispetto del prossimo e delle regole, che si permettono con arroganza e con prepotenza di minacciare e offendere i Carabinieri sol perché stanno facendo il loro lavoro e il loro dovere… STRONZETTI ITALIANI che offendono e non hanno rispetto per lo Stato, e quindi per l’Italia, e quindi per tutti quei medici, infermieri, operatori sanitari, lavoratori in prima linea, cittadini italiani chiusi da settimane rispettosamente e rigorosamente in casa…

Per salvare davvero l’Italia, quando questa terribile Pandemia-Covid-19 sarà finita… e non sappiamo quando! … bisogna iniziare da qui: dall’educazione, dal rispetto delle regole, dal senso civico e civile di una nazione a partire dai bambini, dal dare una bella lezione di educazione e di rispetto delle regole e dello Stato a questi STRONZETTI ITALIANI! … che purtroppo sono tanti (ma certamente e per fortuna non la maggioranza! … tantissimi ragazzi e adolescenti per fortuna hanno ricevuto una eccellente educazione e un importante senso civico e civile!) È ora di finirla con il buonismo, con il permissivismo irresponsabile di genitori e educatori che si definiscono “democratici” per questi loro strambalati modelli educativi del kaiser, con le pacche sulle spalle quando si commettono minchiate o reati, con genitori incapaci e inadeguati a fare i genitori perché poi i danni che commettono i loro figli sono quelli che vediamo in questo video!

Tutti questi soggetti, complici per anni di questi “pseudo-modelli educativi” all’insegna del permessivismo e del buonismo ad oltranza, avete rotto… pardon… non lo posso dire né scrivere! Ma lo direi ad altissima voce a questi stronzi! E tutti avete capito cosa… e sarete certamente d’accordo con me!

