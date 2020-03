GENOVA TI ASPETTA

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Spazi aperti, mare, profumi e sapori: una città che sa riempirti di incanto

Lasciare correre lo sguardo fino all’orizzonte, davanti al mare; godere di grandi spazi dove natura, cultura e bellezza si incontrano: Genova a primavera è il luogo ideale per sollevare lo spirito, nutrire la mente e ricaricare le energie.

A Genova puoi vivere il mare in tanti modi.

Puoi fare lunghe passeggiate: dentro al Porto Antico scopri tanti simboli della città, come la Lanterna, il porto, le opere di Renzo Piano; e puoi prendere un battello per fare un tour del porto, cuore della storia della città, o un’uscita di whale watching nel Santuario dei Cetacei, o un’escursione lungo la costa fino a Portofino o alle Cinque Terre

http://www.visitgenoa.it/porto-antico

http://www.visitgenoa.it/lanterna

Oppure puoi inebriarti con l’aria carica di salino, mentre le onde accarezzano magnifiche scogliere, il promontorio di Portofino si staglia all’orizzonte e tutto il fascino del Mediterraneo ti si apre davanti, regalando tramonti indimenticabili a chi li ammira dalla Passeggiata Anita Garibaldi. E se sei un appassionato, puoi fare escursioni di snorkelling o di kayak

http://www.visitgenoa.it/nervi

O puoi vivere l’incanto di un borgo dove una cornice di casette colorate circonda una piccola spiaggia incantata, con l’atmosfera di un villaggio di pescatori a poca distanza dal centro. E perché non fare un tuffo?

http://www.visitgenoa.it/boccadasse-e-corso-italia

Se vuoi guardare il mare “da dentro”, c’è un posto dove puoi scoprire quanto è ricca la biodiversità degli oceani e osservare da vicino centinaia di specie

http://www.visitgenoa.it/acquario-di-genova-0

Se invece ti affascina la storia della navigazione, puoi esplorare le tante avventure che Genova ha vissuto sul mare in secoli di storia, nel più grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo

http://www.visitgenoa.it/galata-museo-del-mare

E poi puoi spingere il tuo sguardo lontano, ammirando il mare dall’alto, grazie agli ascensori e alle funicolari di una inaspettata Genova “in verticale”

http://www.visitgenoa.it/funicolari-ascensori-e-cremagliere

http://www.visitgenoa.it/spianata-castelletto

Voglia di verde: a Genova puoi

Una fantastica storia di ascesa verso la perfezione, fra scenografie monumentali che portano in Oriente, in Grecia, nel Medioevo; 3 km di percorso e 8 ettari di parco romantico immersi fra piante secolari, essenze rare e il più antico camelieto d’Europa, decine di scorci suggestivi e di immagini mozzafiato: tutto questo è il parco storico di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli, che si può raggiungere facilmente dal centro con i treni regionali o con il Navebus, il servizio di navetta dal Porto Antico a Pegli che fa parte del sistema del trasporto pubblico cittadino, offrendo un suggestivo punto di vista sulla città dal mare

http://www.visitgenoa.it/villa-durazzo-pallavicini-0

https://www.villadurazzopallavicini.it/

Sempre a Ponente, a Voltri, un altro grande parco storico. Ampio 32 ettari, offre un giardino all’italiana, grandi spazi all’inglese, edifici preziosi come la Coffee House, le Grotte, i giochi d’acqua, ma anche un oliveto storico e uno spazio con daini e caprette in libertà

http://www.visitgenoa.it/villa-brignole-sale-duchessa-di-galliera

A pochi passi dal mare e dalle scogliere di Nervi, una grande area verde, ricca di angoli accoglienti, prati, piante rare, con un magnifico roseto, pronto a inebriare con i colori e profumi di oltre 200 specie di rose fra antiche e moderne; e immersi nel parco, tre incantevoli musei, piccoli e raffinati, per un viaggio nell’arte italiana e non solo fra Otto e Novecento

http://www.visitgenoa.it/parchi-di-nervi

http://www.visitgenoa.it/gam-galleria-d%E2%80%99arte-moderna

http://www.visitgenoa.it/museo-raccolte-frugone

http://www.visitgenoa.it/museo-wolfsoniana-arti-decorative-design-propaganda

Un sistema di fortificazioni unico, un percorso sul tetto di Genova da una fortezza a una torre, da un tratto di mura a un’Area protetta, con una vista spettacolare sulla città e la possibilità di scegliere fra escursioni di diverse difficoltà.

Sempre a piedi, puoi scegliere anche un itinerario lungo l’Acquedotto storico, nel verde della Val Bisagno, fra storia e natura.

Ti porta nel verde anche il caratteristico Trenino di Casella, una ferrovia a scartamento ridotto che sale per la Val Bisagno fino a Sant’Olcese, dove potrai anche goderti un ottimo panino col celebre salame

http://www.visitgenoa.it/muraeforti

http://www.visitgenoa.it/parco-urbano-delle-mura-e-forti

http://www.visitgenoa.it/acquedotto-storico-0

Profumi e sapori di Genova

Se il profumo del mare e quello delle rose ti hanno inebriato; o se muoverti nel verde ti ha messo appetito, è il momento di altri profumi, e di tanti sapori.

Lo senti per la strada; nel labirinto del centro storico; passeggiando lungo il mare: è profumo di focaccia appena sfornata! Col cappuccino al mattino; per rinforzare un pranzo o un pic nic all’area aperta; con un bicchiere di vino bianco ligure all’ora dell’aperitivo; o in qualsiasi altro momento, perché è sempre un buon momento per la focaccia.

http://www.visitgenoa.it/focaccia-genovese-f%C3%BCgassa

Il re. Non a caso la parola “basilico” significa “regale, degno di un re”.

Il pesto è il re della cucina genovese, e la più famosa salsa del mondo. Per i genovesi, è il profumo di casa. Per tutti gli altri, la guida verso un mondo di sapore incredibile. Ma attenzione agli ingredienti!

Aspettando il prossimo Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, prova a farlo a casa:

http://www.visitgenoa.it/pesto-alla-genovese-la-ricetta-%E2%80%9Cufficiale%E2%80%9D

E scopri qualche curiosità:

https://www.pestochampionship.it/il-pesto/

Una cucina ricca di profumi. Una cucina semplice, fatta degli ingredienti poveri che può dare una terra meravigliosa ma complicata come la Liguria. Ma grazie alla sapienza nel combinare gli ingredienti, e grazie al profumo delle erbe, ogni piatto diventa speciale: maggiorana (tanta), origano, timo, aglio, pinoli… E i profumi della farinata e delle torte di verdura, quando escono dal forno a legna!

Qui tante ricette di piatti genovesi:

http://www.visitgenoa.it/sapori

Ancora profumi, dolcissimi: primo fra tutti, il cioccolato, protagonista delle lavorazioni di tante delle magnifiche botteghe storiche di Genova.

E poi lo zucchero di canditi, confetti e gelées.

E nelle giornate di primavera e d’estate, il gelato, o meglio il semifreddo di Genova: la pànera, con la magia della polvere di caffè.

http://www.visitgenoa.it/botteghe-storiche

https://www.botteghestorichegenova.it/it/home/

Storia, arte, cultura: Genova capitale mediterranea

Uno dei Centri Storici più grandi d’ Europa, dove Medioevo e Barocco si incontrano e in cui palazzi sontuosi e chiese preziose si ergono su stretti vicoli e piazzette minuscole. Un labirinto magico in cui perdersi.

A Genova potrai vivere l’emozione di trovare tesori a ogni angolo, e lasciarti trasportare solo dalla voglia di scoprire sempre di più: un viaggio nel passato, un’occasione unica per collezionare ricordi preziosi.

http://www.visitgenoa.it/centro-storico

Con opere di Rubens, Van Dyck, Caravaggio e tanti altri grandi artisti, l’offerta degli oltre venti musei civici di Genova è un tesoro capace di appagare gli interessi di tutti: dall’arte alla storia della navigazione, dalle culture del mondo alle tradizioni locali. E ancora bellezza nei musei statali e a Palazzo Ducale, sede di grandi mostre tutto l’anno.

http://www.visitgenoa.it/museigenova

http://www.visitgenoa.it/palazzo-ducale

Genova è anche sede di un importante sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO: i Palazzi dei Rolli, 42 fra i molti splendidi palazzi residenza delle famiglie aristocratiche genovesi fra Rinascimento e Barocco: veri scrigni di bellezza, raffinatezza e sontuosità

http://www.visitgenoa.it/rolli

Scegli come vivere Genova

Scopri l’incanto di Genova con le visite guidate: dal centro storico ai Forti, dalle antiche botteghe ai quartieri, tante proposte a tua disposizione nel nostro store

http://www.visitgenoa.it/store

Se preferisci muoverti da solo:

puoi scegliere l’audioguida

http://www.visitgenoa.it/audio-guide-centro-storico

o immergerti nella realtà virtuale

http://www.visitgenoa.it/exploracity-un-nuovo-modo-di-scoprire-la-citt%C3%A0

Oppure seguire le nostre proposte di itinerari

http://www.visitgenoa.it/genovaitinerari

Per esplorare i musei in libertà e con molti vantaggi, la Card Musei 24 e 48 ore

http://www.visitgenoa.it/card-24-ore

http://www.visitgenoa.it/card-48-ore