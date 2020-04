Dalla CINA a BERLINO. Un viaggio ai tempi del coronavirus

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







La crisi continua. Globalmente.

Apro la finestra e guardo la strada. Vuota. Non è che di solito ci sia un un’atmosfera più movimentata, specialmente un mercoledì alle ore 13:00 – sono a Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. Ma comunque, non è un mercoledì “normale” – viviamo anche qui i tempi del corona. Il virus è apparso quasi dal nulla, più di 4 settimane fa. All’inizio si parlava di un’insolita influenza, che la Cina possa contenere, e che mai ci potrebbe colpire: come se l’Europa fosse ad anni luce distanza dall’Asia… come se fosse intangibile, indistruttibile… si è sottovalutato il pericolo e l’incapacità della gente di proteggersi e proteggere gli altri…

Quasi tre settimane fa, anche la Germania ha deciso di reagire all’emergenza globale – e le misure sono state chiare: “vita pubblica” e contatti sociali ridotti ad un minimo, frontiere chiuse, voli internazionali cancellati. Nonostante ciò, il movimento negli spazi pubblici è ancora permesso, ma non in gruppi superiori a 2 persone.

La situazione sembre de essersi già stabilizzata – varie aziende, come Bosch, hanno già sviluppato dei test veloci con dei risultati precisi e disponibili in sole 2 ore. Secondo i virologi, proprio il diagnostico corretto seguito dalle misure adatte rappresenta una delle spiegazioni per la bassa mortalità in Germania.

Ovviamente, il modello da seguire sarebbe la Cina, che sembra di essere riuscita a gestire la crisi, nonostante l’allarmante inizio… che ho avuto la possibilità di vedere con i miei occhi: il 26 gennaio ero arrivata in una Pechino abbandonata, senza vita e quasi senza speranza, ormai chiusa da più di 2 giorni. Le 6 ore trascorse lì durante lo scalo del mio volo per Manila sono state, 10 giorni dopo, la ragione per la mia indimenticabile deportazione dall’Asia.

La storia continua il 27 gennaio a Manila: le Filippine mi hanno accolto senza problemi, i voli Air China erano ancora permessi – dato che la Cina aveva già chiuso le città più grandi, aveva isolato Wuhan (come l’intera provincia di Hubei) e misurava la temperatura di tutti i viaggiatori in transito per la capitale.

Dopo un bellissimo viaggio che mi ha portato da Manila a Palawan e Cebu, non avrei potuto aspettare nessun tipo di difficoltà per andare anche in Indonesia, a sole 4 ore di distanza. Il problema è avvenuto il 5 febbraio, quando presi un volo internazionale da Manila a Bali. Indonesia intanto aveva cambiato le “regole del gioco”, respingendo qualsiasi viaggiatore che aveva transitato la Cina nelle settimane precedenti. Anch’io ero una di loro: l’inevitabile conseguenza: deportazione a Manila, dove mi aspettava un’intera avventura… Niente quarantena, solo una sorte di arresto: passaporto confiscato, ambasciata irraggiungibile, notte trascorsa all’aeroporto, in un alloggio allestito per i richiedenti asilo e per gli illegali.

Per quasi 24h sono stata considerata “persona non grata” e mi è stato richiesto di lasciare le Filippine il prima possibile: lla compagnia aerea Cebu Pacific era anche disposta a pagarmi il biglietto per Berlino. E proprio 1h prima del volo per Dubai mi è capitato di notare il fatto più strano di tutta questa storia: le autorità filippini non avevano saputo niente della mia “permanenza” all’aeroporto… alla fine, troppo Kafka per un viaggio in Asia.

È stato interessante osservare la differenza di percezione: né a Dubai né a Zurigo o a Berlino, al mio ritorno, l’impronta della Cina sul mio passaporto interessava veramente. A febbraio Europa faceva ancora l’errore di categorizzare il mondo secondo le distanze fisiche… e forse è questo l’aspetto che l’attuale crisi del virus possa cambiare: la prospettiva.