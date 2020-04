Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Daniela Cavallini

Amiche ed Amici carissimi, la raccolta “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra, ottiene sempre più consensi tantoché attrici ed attori sono ben lieti di prestare la loro voce, con personale enfasi interpretativa, alla lettura dei citati racconti. Racconti di vita reale, nel cui ambito, avviene molto spesso una sorta di rispecchiamento/identificazione. Una lettura che l’Autore ed io, vi offriamo unitamente al video… a portata di click… dal quale trae spunto questo articolo dal titolo “Una Donna alla Ricerca Esasperata della Bellezza: La bigliettaia” … Una lettura e interpretazione che hanno già fatto diversi attori e narratori di fama nazionale, tra i quali Vincenzo Bocciarelli e Natalia Simonova dei quali a piè di pagina di questo articolo troverete le rispettive Play List di YouTube delle loro letture e interpretazione di novelle e racconti siciliani… ma detto questo, prima leggere il mio articolo, ascoltate la Video Clip di YouTube: «La bigliettaia» con la lettura e interpretazione di Vincenzo Bocciarelli:

E quella di Natalia Simonova:

Ebbene, Amiche ed Amici carissimi, la bellezza esteriore è un innegabile valore. Poiché detto valore non è parte di una dote offerta quale diritto naturale a tutti noi, è spesso motivo d’invidia nei confronti degli eletti, nonché d’alterigia, oltreché induttivo di azioni malvagie appalesate sin dall’antichità.

Con la sua preziosità, la bellezza, spesso porta con sé anche la paura della perdita per chi detiene tale privilegio, così come può indurre ad una esasperata ricerca, sino all’ossessione, colui/colei, che la natura, a suo insindacabile giudizio, ha deciso di privare. Privare o compensare? Sì, perché la natura, si sa che compensa sempre.

Uno stereotipo da sfatare riguarda alcune desuete ed assurde affermazioni, quali ad esempio, la classica “meglio brutta e intelligente, piuttosto che bella e oca”: non credo di conoscere solo io donne bellissime ed al contempo intelligenti, con all’attivo brillanti carriere professionali. La bellezza non è un’alternativa all’intelligenza o viceversa. Va detto tuttavia che, come per ogni valore, da sola – la bellezza – non basta. Pertanto commette un grave errore chiunque reputi di poter “campare di rendita” grazie a tale dono.

È innegabile che esistono persone meno avvenenti, ma dotate di grande fascino oppure di intelligenza straordinaria o, magari, nulla di tutto questo, ma dotate di una grande sensibilità. Verrebbe da dire “ad ognuno il suo”.

È credibile che vi siano persone che utilizzano lo specchio in modo ossessivo, sia per ammirare la loro perfezione, sia per ricercare con terrore il minimo difetto, cui segue l’assillo di porvi urgentemente rimedio. Da qui il ricorso ossessivo alla chirurgia estetica è pressoché inevitabile.

Pur costituendo una validissima opportunità, la chirurgia estetica non deve essere abusata e, soprattutto, non concepita con assillo: sottoporsi ad interventi, in modo compulsivo, denota la mancanza di accettazione di sé stessi. Addirittura alcune persone – prevalentemente, ma non esclusivamente solo donne – ricorrono ad interventi estetici nell’illusione di risolvere i propri problemi sentimentali: “con un seno più bello, lui mi amerà”.

In tema di bellezza, vi riferisco quanto emerso da una ricerca inglese, pubblicata da Behaviour Research and Terapy, ovvero che guardarsi in modo eccessivo allo specchio, potrebbe generare ansia e, in alcuni casi, scatenare un’insoddisfazione di sé, tale da innescare disagi come la depressione. Sono dunque ad alto rischio autostima e sicurezza poiché, osservandosi allo specchio, ognuno percepisce maggiormente i difetti rispetto ai pregi della propria immagine riflessa.

In casi estremi, la citata ossessione, può aggravarsi e divenire una vera e propria patologia, detta dismorfofobia, cioè la fobia che nasce da una visione distorta del proprio aspetto esteriore, causata da un’eccessiva preoccupazione della propria immagine corporea. Detta patologia è molto seria ed è necessario rivolgersi ad un professionista per ottenere un valido supporto psicologico, in quanto può indurre diversi disturbi e persino idee suicide.

Naturalmente in queste condizioni, emerge il più noto narcisismo, manifestato con il culto innaturale – patologico – della propria persona e con un atteggiamento che tende ad esaurire la personalità nell’esclusiva considerazione ed esaltazione di sé stessi.

Alla luce di quanto asserito, non c’è dunque da stupirsi se chi vive in funzione della propria esteriorità, pur presentando di sé un’immagine invidiabile, dichiara la propria infelicità, soprattutto nell’ambito affettivo/sentimentale.

Un esempio che racchiude alcuni aspetti legati alla spasmodica ricerca della perfezione estetica, lo possiamo leggere, qui di seguito, nel racconto intitolato “La bigliettaia” – tratto da “Novelle brevi di Sicilia” – di cui Andrea Giostra – Scrittore e Psicologo ne è l’autore ed ascoltare la lettura dalla voce di Vincenzo Bocciarelli – Attore e Regista.

Un abbraccio

Daniela Cavallini

Gli attori che recitano e interpretano la storia narrata, “La bigliettaia”:

1) Vincenzo Bocciarelli

è attore, regista, artista, allievo di Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro di Milano, è uno degli attori più talentuosi e di grande sensibilità artistica del panorama nazionale. Molto noto in Italia e nel mondo. In questa Play List di YouTube recita e interpreta le “Novelle brevi di Sicilia” e altri racconti siciliani inediti di Andrea Giostra. Per ascoltare e seguire le letture di Vincenzo Bocciarelli, clicca qui:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwBvbICCL5662-6ruZ02UxhJaifaHYgqV

… e per essere aggiornato sulle video clip, ISCRIVITI al canale YouTube “Andrea Giostra FILM”:

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Per maggiori info su Vicenzo Bocciarelli, queste le sue pagine social:

https://www.facebook.com/vincenzo.bocciarelli

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012621138042

https://www.instagram.com/vincenzobocciarelli/

https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bocciarelli

https://www.imdb.com/name/nm1340355/

2) Natalia Simonova

È un’artista trasformista, che mette tutte le sue qualità acquisite nel tempo, dalla danza alla pantomima, al canto, cercando di arricchire i propri personaggi… Tutto parte dall’infanzia, cominciando come protagonista di balletti classici e proseguendo con gli studi di arte drammatica e le varie esperienze a livello internazionale. Due cose che la distinguono dai primi passi della sua carriera sono: la scelta di sfide sempre più coraggiose e mai facili e la grande passione che nutre per tutto ciò che fa e in particolare per l’arte e il teatro.

Per ascoltare e seguire le letture di Natalia Simonova, clicca qui:

https://youtu.be/zQCo50jj2SU

Per maggiori info su Natalia Simonova, queste le sue pagine social:

https://www.facebook.com/natalia.simonova

https://www.instagram.com/nataliasimonovaactress/

http://www.natalia-simonova.com

A seguire la versione integrale della novella “La bigliettaia” della raccolta “Novelle brevi di Sicilia” di cui a seguire vi mostro il link della pagina Facebook ufficiale:

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

«Dalla finestra entrava una luce forte e accecante che colpiva lo specchio dove la sua immagine veniva riflessa.

Il collo sottile e slanciato le donava un’eleganza innata, naturale … le braccia lunghe e sode erano ritte lungo i fianchi curvi e sinuosi che traboccavano di femminilità … i seni erano alti e sodi, piccoli ma proporzionati, che immaginava presi da dietro con tanta forza da procurarle un intenso dolore mischiato ad un sublime piacere.

Il pube era ricoperto da un fitto ciuffo di peli neri e morbidi ben rasati che immaginava facili da spartire con dita lunghe e sottili per consentire alla lingua di insinuarsi tra le grandi labbra e scovare il clitoride che lentamente ma progressivamente si sarebbe indurito mentre veniva leccato e succhiato sempre più freneticamente.

Le gambe erano lunghe e rese muscolose dagli esercizi che ogni mattina si costringeva con determinazione a fare in una piccola palestra ricavata accanto alla camera da letto.

Di traverso, con lo sguardo obliquo puntato dritto nello specchio, si guardò il sedere tondo, sodo, brasiliano, alto e pronunciato che aveva fatto girare la testa a decine di uomini che se n’erano innamorati.

Era quella la parte del suo corpo che la rendeva orgogliosa di sé più di ogni altra … era il suo culo che la faceva sentire una femmina irresistibile … erano quelle rotondità che amava e che la facevano sentire seduttiva … erano quei due muscoli possenti e rotondi, costruiti con fatica in centinaia di ore di intensa palestra che aveva reso così provocanti e voluttuosi, che le piaceva immaginare di sentirseli prendere voracemente con passione infuocata da due mani grandi e forti di pescatore di tonnara.

Fu a quel punto che si fermò un momento.

Guardò i suoi occhi allo specchio, poi si infilò il vestitino nero molto aderente comprato la sera prima in una boutique del corso che delimitava la Spiaggia Nera.

Le gambe e i polpacci, che non amava, erano scoperti.

Come tutte le mattine si recò in quell’ufficio bianco e arredato parsimoniosamente con vecchi e antiquati mobili di rovere, a staccare biglietti per i turisti che sempre più agitati e di fretta di lì a poco si sarebbero imbarcati chi per tornare sulla terra ferma chi per continuare le vacanze nelle altre isole di quell’arcipelago puzzolente di zolfo e nero di una lava secolare che ai suoi verdi e profondi occhi ancora oggi appariva lurido e sporco.»