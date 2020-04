Robert Schumann | Op. 73 Fantasiestücke N. 1-3 | Pianoforte: Eugenia Tamburri

Eugenia Tamburri è pianista, conduttrice, esperta d’arte e di cinematografia documentaria. In questa Play List di YouTube potrete ascoltare la sua musica: quella che suona e quella che ama. Eugenia vince numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali. Si laurea molto presto e con lode in pianoforte e in musica da camera. Si perfeziona presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Collaboratrice di emittenti radiofoniche e televisive, si laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Organizzatrice di concorsi cinematografici e musicali, lavora in ambito massmediologico. Concertista in formazioni da camera, è assistente pianista delle prime parti di importanti orchestre italiane ed estere. È docente di Storia della Musica presso le scuole secondarie di secondo grado. In corso di pubblicazione le ultime ricerche etnomusicologiche sulle tradizioni popolari delle terre vulcaniche e sul valzer venezuelano.