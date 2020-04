“The stylist…” | Recensione di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In questo video su YouTube la recitazione di Paolo Massaria è superba e ci guida in una storia molto particolare tra un lui ed una lei, che si incontrano casualmente in un negozio, che lui chiama Store, in Via Montenapoleone a Milano. I loro sguardi si incrociano. Alla chiusura lui è lì, che l’aspetta. Lei dopo essersi congedata dai colleghi le si avvicina e con un quesito, che si fa quando la conoscenza è reale, le chiede dove andare. Lui rimane ammutolito, inizia a camminare e lei lo segue. Al loro arrivo in Hotel, lei sceglie di cenare in camera. Questa cena che si delineava con un profilo erotico, andava sicuramente accompagnata da un brindisi con un Berlucchi, che lui ordinò prontamente. I loro ingresso in ascensore fu l’antipasto della loro voglia di baciarsi ed amarsi appassionatamente. Chiusa la porta della camera alle loro spalle, non ci fu nessuna esitazione e le loro effusioni reciproche, fecero appagare i loro sensi, con una grandissima eccitazione reciproca. L’affanno del respiro di lei lo entusiasmò e gli fece apprezzare i suoi seni e tutta la sua corporalità. I gridi di piacere dimostrano la loro eroticità complementare. Dopo questo amplesso ci furono attimi di dialogo e poi di nuovo amore. Al risveglio lui fu soddisfatto e fu convinto che era stato amore, ma lei non c’era più. Sul tavolo un biglietto di Federica che in accordo con lui, considerava questo loro incontro, sicuramente amore.

Chiuse, chiedendo di non cercarla più.

“The stylist” | Legge Paolo Massaria | attore | stralcio dalla raccolta inedita “Mastr’antria e altri racconti” | per ascoltare clicca qui, da YouTube:

Questo racconto fa parte della raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti” di Andrea Giostra dove lo scrittore accompagna il lettore in otto storie diverse sia per temi che per personaggi. La Sicilia è la terra dove sono ambientate sette di queste ed una sola si svolge a Milano. Palermo è la città dove sono ambientate quasi tutte le storie. Il connubio tra lo scrittore e l’attore che recita questo racconto, è sicuramente perfetto per una degna divulgazione di questa storia.

Meri Lolini

https://www.facebook.com/meri.lolini

