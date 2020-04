“Tore e il malamore” | di Rossana Lo Giudice

Rossana Lo Giudice è poeta, musicista e artista. La sua arte la esprime con i suoi cunti, canti, poesie e novelle. Dice di sé: «Mi definisco un’Artista eclettica, amo l’Arte nella sua ineffabile bellezza e poliedricità delle sue espressioni. Sono una Musicista, Diplomata in pianoforte al Conservatorio Alessandro Scarlatti, già Conservatorio Vincenzo Bellini, di Palermo, sono Poeta, e amo oltremodo anche il disegno, la fotografia e la recitazione. Amo scrivere sin da quando ero piccina, soltanto da pochi anni mi sono dedicata alla poesia. Sono famelica di scrittura, sempre pronta a catturare qualcosa che mi emozioni per emozionare gli altri! Emozionarmi per emozionare è il mio modus operandi. Fotografo squarci pittoreschi di quotidianità, il mio microcosmo interiore fatto di gioie, sorrisi, lacrime, inquietudini, malumori dell’anima. Nei miei versi racconto anche le emozioni altrui. I Miei componimenti non sempre hanno una matrice autobiografica come si può pensare. Cammino con un taccuino in borsa sempre pronta ad annotare tutto ciò che cattura la mia attenzione, che solletichi la mia ispirazione! La penna guizza felice sulla carta, per dirla metaforicamente, mentre dita ballerine ne accompagnano il movimento come fosse danza di farfalle… per intenderci.»