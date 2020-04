iorestoacasa Madre Santa … | Spunti per #aiutiamochiesolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Meri Lolini

Oggi è Pasqua! Come non era mai accaduto siamo ognuno a casa propria. Siamo ognuno davanti ad un tavolo non imbandito, siamo senza i nostri amati cari, siamo in una quarantena Covidiana, siamo a doverla rispettare pena un aumento del numero dei contagiati e pena della nostra vita. Ci rivolgiamo alla Madre di tutti noi ed a Suo Figlio, che oggi è risorto, affinché questo incubo finisca prima possibile. La necessità comune è quella di vedere una luce ,che ci indichi quale direzione possiamo prendere, per uscire dal buio di questo tunnel. È la nostra Madre ,che sicuramente può vedere la nuova prospettiva del nostro futuro stile di vita, che avrà basi può solide e concrete sulle quali costruire il bene per tutti. L’individualità è stata messa in discussione ed è emersa la necessità della condivisione sia per sopportare questo grande dolore che per affrontarlo. Il coro è a più voci e tutte concorrono con le proprie conoscenze, ad allestire un piano di combattimento contro questa maledetta pandemia. È così, che medici, infermieri, politici ed economisti stanno dando il meglio di loro per questa lotta e non soccombere a questo mostro invisibile. Non è da sottovalutare l’impegno di attori, scrittori , poeti e musicisti, che diffondono nella magica rete la loro arte per alleviare la sofferenza psicologica della gente. La Madre del mondo vedrà arrivare questa primavera con un volo di rondini allietate dal cinguettio dei passerotti, che svolazzano sulle siepi in cerca di qualche bacca, che anche in questa primavera è germogliata. L’arrivo della bella stagione porti anche la scoperta sia del farmaco che la forza di strutturare il vaccino contro questa infezione, che ci sta distruggendo. AVE MADRE SANTA!

Immagine “ Le rondini” realizzata da Roxana Tatti

Meri Lolini

