In ricordo di Raimondo Vianello signore della comicità.

Laureato in Giurisprudenza, membro dell’Agenzia Stampa Americana USPA (United States Press Agency of America), ha svolto attività con la RAI nel settore della postproduzione cinematografica e di marketing in diversi Paesi europei ed extraeuropei. Collabora con una multinazionale giapponese di produzioni televisive e cinematografiche svolgendo attività di Pubblic Relation. Ha al suo attivo diverse collaborazione editoriali. Interessato prevalentemente a tematiche di cultura, libri e cinema. Riccardo Bramante: https://www.facebook.com/riccardo.bramante