“Un uomo spocchioso” | di Rossana Lo Giudice

Mi chiamo Rossana Lo Giudice e sono Psicopedagogista. Sono un’artista eclettica: poeta, scrittrice e musicista. Diplomata in pianoforte al Conservatorio, coltivo altre passioni quali la recitazione, il disegno e la fotografia. Amo l’arte, per intenderci, nella sua ineffabile bellezza e poliedricità delle sue espressioni. Mi piace oltremodo scrivere sin da quando ero piccina e soltanto da alcuni anni mi sono dedicata alla poesia dialettale siciliana. Lettrice appassionata del Poeta Ignazio Buttitta, fedele estimatrice della “cantantessa” Rosa Balistreri e della cultura siciliana, in genere. In tal senso mi esprimo attraverso i cunti, i canti e le novelle. Amo definirmi un “cantastorie”, un menestrello che intrattiene a corte. Un giocoliere di parole. Famelica di scrittura, sempre pronta a catturare qualcosa che mi emozioni per emozionare gli altri. Emozionarmi per emozionare è il mio modus operandi. C’è poi un aspetto di me più intimo e profondo che esprimo attraverso i miei sospiri dell’anima. Qui racconto il mio microcosmo interiore: le gioie, le lacrime ,le inquietudini e i malumori dell’anima. La mia ineluttabile voglia di scrivere qui diviene canto dell’anima. Cammino sovente con un taccuino in borsa sempre pronta a “fotografare” squarci pittoreschi di quotidianità; ad annotare ciò che scalfisce la mia attenzione, che solletichi la mia ispirazione. Quando la penna guizza sulla carta, mentre dita ballerine ne accompagnano il movimento come fosse danza di farfalle, ne sono ben felice!