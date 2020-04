“La mia quarantena creativa” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Rossana Lo Giudice

#iorestoacasa #andratuttobene #aiutiamochiesolo …

Come fare a non parlare di Covid-19! Proprio io che sin dagli inizi dell’epidemia “glissavo” sull’argomento per paura e disperazione .

Io, spirito giocoso e birichino, che con i versi sbeffeggio pure l’esistenza!

Menestrello che intrattiene a “corte”; giocoliere di parole che a tutti toglie noia. Proprio io, il “cantastorie”, che canta e cunta ddi la ggenti,ora scrivo sul Corona.

Ebbene sì, il mio estro creativo “sopravvive” grazie al Covid-19!

Dopo i primi giorni in cui sono sprofondata in una voragine d’impotenza, giorni in cui pure l’estro a schifiu finiu (per dirla tutta nel mio dialetto siciliano!) paradossalmente vivo una “prolifica” quarantena creativa.

Se tutto ciò è un modo per esorcizzare il mostro del Coronavirus, perché non farlo. Perché non continuare a scrivere di lui.

Ho dipinto con la fantasia perfino il tetto di casa ritagliandomi un fazzoletto di cielo… disegnato il sole e le stelle.

Ho colorato una parete di azzurro mare e fatto entrare il respiro della vita fra le pareti di casa.

Così facendo ad oggi vivo grazie a questa atipica quarantena creativa!

Rossana Lo Giudice

