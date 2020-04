Su Rai Radio 1 l’inno di speranza “Palermo dai ” di Ignazio Garsia

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Palermo dai ”, l’inno di speranza che Ignazio Garsia dedica a Palermo

inserito in versione originale nel programma settimanale “Mediterraneo” su Rai Radio 1 – Venerdì 17 aprile ore 12.30

“Palermo dai”, l’inno di speranza che Ignazio Garsia, presidente della Fondazione the Brass Group, in questi giorni dedica alla sua città, verrà inserito, nella versione orchestrale diretta da Domenico Riina ed eseguita dall’Orchestra Jazz Sicilia, nel programma settimanale “Mediterraneo” su Rai Radio 1 venerdì 17 aprile alle ore 12.30.

La trasmissione radiofonica che nasce alla fine degli anni novanta con una collaborazione tra le sedi RAI di Cagliari e Palermo e Radio Corse Mora di Bastia, sede locale di Radio France, vanta la conduzione di Vito Biolchini per la Sardegna dalla sede RAI di Cagliari, Jerome Susini per la Corsica dalla sede di Bastia di Radio Corse Frequenza Mora e Salvatore Cusimano per la Sicilia dalla sede RAI di Palermo e dall’inizio dell’anno sono entrati a far parte della coproduzione anche per le radio pubbliche della Tunisia e Malta. Ed è proprio il direttore della sede RAI di Palermo Salvatore Cusimano che ha colto appieno l’omaggio che Garsia ha voluto donare alla propria città d’origine reinterpretando in questi giorni il brano “Palermo dai”, la canzone musicata dallo stesso Maestro negli anni ‘80 con il testo di Salvo Licata. Il presidente della Fondazione the Brass Group è tornato ad esibirsi, in video, pochi giorni addietro, con un unico desiderio: dare coraggio ai cittadini palermitani per trasmettere loro speranza e fiducia. Grazie alla messa in onda del brano durante “Mediterraneo” tale messaggio, simbolicamente, potrebbe diventare un momento in musica di positività per tutti i paesi del bacino del Mediterraneo. Un atto d’amore dovuto in questo periodo di gravi tensioni e di sicure incertezze. Un sognare ad occhi aperti per una rinascita ed una ripartenza piena di speranza con un messaggio immediato in note e parole.