iorestoacasa… Dedicato a te | Spunti per #aiutiamochiesolo

di Meri Lolini

Sedendomi su quella porzione di sabbia, inizierò così questo mio racconto: “Ascoltami amico mio , tu che sei l’amante fedele di questa costa, che baci teneramente e costantemente con le tue lebbra a forma di onda profumate di salsedine e di qualche alga, che con te vive!” Quanto mi manca il mio mare, che con il suo umore mutante passa dalla sua onda lunga a quella increspata ed ora altissima. Il mio mare dove ho trovato sempre rifugio, per confidarmi e per farmi ascoltare delle tante vicissitudini della mia vita. Anche lui si è senza dubbio accorto, che qualcosa è accaduto a tutti i suoi visitatori sia per terra che per mare. Forse gli saranno mancati i sassolini che tiriamo dentro di lui, le tante foto che lo ritraggono sempre in compagnia della sua amante di sempre, che è appunto la bella costa. È lì, dove si infrange sicuro di trovarla sempre ad aspettarlo. La felicità di rivederlo sarà immensa e se ci sarà anche un bel tramonto, questo ritrovarsi sarà eccezionale. I tanti amici festaioli e pronti a tuffarsi sono stati infettati da un mostro velenoso, che non si è accontentato di farli ammalare , ma alcuni li ha accompagnati in un viaggio di non ritorno. Racconterò questo dramma in compagnia di tante emozioni, che vivranno nei miei occhi e nel mio cuore e che mi strozzeranno la gola, facendo venire meno la mia voce. Questo momento ha il sapore dell’abbraccio negato, dell’incontro negato e della passeggiata che non c’è più. Con un colpo di cimosa stiamo cancellando tutta la nostra capacità di relazionarci sulla lavagna della vita. Tutto è scomparso sotto quell’onda anomala chiamata paura, che ha abbuiato la nostra vita in un attimo di terrore. Questo è accaduto caro amico mio, compagno da sempre della mia vita. Ci siamo sempre dati appuntamento in vari luoghi e sempre eri tu che trovavo, ad accogliermi sia nella mia amata costa maremmana che in quella sarda ed anche quella siciliana. A presto amico mare!

Immagine: Il mare di Roxana.

Meri Lolini

