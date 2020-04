iorestoacasa… La Magia del Viaggio | Spunti per #aiutiamochiesolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Meri Lolini

Finirà questa quarantena! È quello che penso e mi auguro spesso. Sento la mancanza di tante persone, sento la mancanza di tante attività svolte fino ad oggi senza pensarci troppo, quasi in maniera automatica. Tutto cancellato in questo momento, tutto è un ricordo e tutto ci sembra lontano. Quanta emozione proveremo, quando potremo rivedere quei tanti angoli del mondo che ci sono appartenuti con le sensazioni provate davanti a quei panorami oppure meravigliati davanti al palesarsi di un monumento importante. Quante città bellissime ho visitato e quante volte ho potuto respirare quell’aria fresca di montagna sulle nostre cime, oppure ammirare la vastità della superficie di laghi dove si riflettono le coste, che li disegnano. I viaggi per motivazioni diverse e frutto di incontri e di confronti sia per lavoro, che per scoprire nuovi luoghi. Il decollo su un aereo verso una nuova realtà e l’atterraggio sempre distinto da qualche scossa, ma anche quel treno che con quella velocità elevata unisce grandi distanze in tempi minimi. Sì il viaggio in modi diversi è sempre una nuova avventura. Il viaggio di questi giorni è una passeggiata nei tanti cassetti degli armadi di casa. È lì che si trovano tanti album di foto scattate nei tanti viaggi fatti, curiosando in giro per il mondo. Visitare piazze monumentali e chiese dove trionfa oltre la sacralità anche l’arte nella sua più grande manifestazione. I sorrisi dei figli e degli amici che trasmettono, ora la meraviglia ora la curiosità di vedere cosa c’è dietro quella colonna o in fondo a quel viale. “Sì, viaggiare Evitando le buche più dure-Senza per questo cadere nelle tue paure” dice così la canzone del grande Lucio Battisti. Il viaggio come scoperta, sì il viaggio come incontro di culture diverse e subito diventa il dono della conoscenza dell’altro e tutti siamo in quell’insieme chiamato “Umanità”. Sentire un profumo ci fa ricordare il luogo dove l’abbiamo apprezzato e con chi stavamo condividendo questo momento. L’odore delle erbe aromatiche lo associo alle passeggiate nelle montagne così come quell’odore acidulo di erba bagnata, mi riporta alla vista delle alghe lungo l’arenile delle nostre spiagge.

Meri Lolini

