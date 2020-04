Attraversare le periferie: CAGLIOSA.

Chiara Bentivegna vive e lavora a Catania come docente di lettere negli Istituti Secondari Superiori. Diplomatasi attrice presso la Scuola Triennale di Avviamento al Teatro "Umberto Spadaro" del Teatro Stabile di Catania è laureata in Lettere. Numerosi gli stage frequentati nel corso di questi anni soprattutto con l'Odin Teatret. Ha conseguito il master in "Comunicazione Linguaggi Non Verbali" presso l'Università Cà Foscari di Venezia, psicomotricità, musicoterapia, performance. Numerose le produzioni teatrali a cui ha preso parte nel corso di questi anni. Ha pubblicato presso la casa editrice "Libroitaliano - Editrice Letteraria Internazionale" il volume dal titolo "Il canto XVI del Purgatorio: Storia della critica, e di recente, Cinquantadue settimane e frammenti dell'anima, una raccolta di haiku, per l'editore kimerik. Ha lavorato come documentalista presso il CBD (Centro Biblioteche e Documentazione) dell'Ateneo di Catania dal 1999 al 2004 e collaborato con la rivista Burioni. Ha scritto per "Animazione ed Espressione - Tempo sereno" dell'Editrice La Scuola. Oltre a svolgere la professione di docente di Lettere, insegna recitazione presso la scuola di musical ArtesTre. Chiara Bentivegna https://www.facebook.com/haikueretici/ https://www.instagram.com/chiara.benti/ https://www.kimerik.it/Autori.asp