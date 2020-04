“L’Italia crepa. Pinocchio e la pentola dipinta” | di Maria Rosa Bernasconi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







L'Italia crepa. Pinocchio e la pentola dipinta Sopra la banca La casta campa Sotto la banca L'Italia crepa. Le banche con gran difficoltà prestano il denaro C'è un crollo inarrestabile di consumi e di fiducia A memoria d'uomo mai tempo è stato più amaro Clima di grande sconforto e di nessuna audacia. Tutto a causa di questo Covid-19 stramaledetto Nome che fa pensare a un nuovo modello di telefonino Ma che - invisibile - ne ha fatti morire tanti nel letto Sì da aggiungere parole nuove nel lessico di un bambino. "Viva l'Italia che resiste" cita il premier, mettendoci una pezza Ma il Paese va riaperto subito senza perdere tempo ulteriore Ché sul calendario delle riaperture c'è ben poca chiarezza Liquidità alle imprese e decreti con incentivi, la via migliore. È una crisi sociale ed economica d'inaudite proporzioni Si parla di "fase due" e a un ritorno normale delle attività Si canta l'Inno Nazionale sventolando le bandiere sui balconi Si sogna ad occhi aperti per non guardare in faccia la triste realtà. In una situazione grave, incerta e difficile come questa Non mancano esternazioni di partito a destra e a manca L'Unione Europea di noi si lagna e duramente protesta Ma è l'Italia dei veleni quella che ancor di più ci stanca. C'è poi la Germania, che di noi ha "un'immagine distorta" Forse ci invidia il clima, il buon cibo, il sole e il mare Parole di un giornalista tedesco (Der Spigel) che sulla torta Dice che i suoi connazionali pure la ciliegina vogliono mangiare. Non siamo le marionette di un teatrino con la pentola dipinta Non siamo tutti mafiosi e neppure le cicale della "Dolce Vita" Siamo sull'orlo di un precipizio e vogliono darci una spinta Niente sarà più come prima, ma affronteremo la dura risalita. Pinocchio, il burattino di legno, di bugie ne raccontava L'Unione Europea, nel bene e nel male, non è finzione Ma lui quell'ambìto cadreghino mica se lo incollava Qui si rischia di fare, per un tozzo di pane, la rivoluzione. Maria Rosa Bernasconi