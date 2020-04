“Lento lento” il nuovo singolo della palermitana Chiara Castiglione

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Pop Italiano | release/radio date 23 aprile 2020

In uscita il singolo della giovane cantautrice palermitana che anticipa l’album in radio e sui digital stores.

“Lento lento”, nuovo singolo della cantautrice palermitana Chiara Castiglione, è un invito a rallentare. Rallentare i ritmi sempre più frenetici che la nostra società ci porta ad avere. Veniamo biasimati se ci concediamo troppe pause, dobbiamo sempre dimostrare di fare il massimo e starci al 100%.

Arrangiato da Valerio Calisse (che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Fiorella Mannoia, Vittorio Grigolo e Alessandro Safina) e mixato da Alex Trecarichi (ha mixato pezzi di Annalisa, Francesco Gabbani, Paola Turci, Loredana Bertè e Mahmood) “Lento Lento” è un invito a godersi momenti di pausa, a fare l’amore con i propri tempi, sedersi ad un ristorante e non ordinare da asporto. La vita è una, quindi viviamola ogni istante con la testa e con il cuore.

Nei suoi testi autobiografici, Chiara Castiglione si racconta senza filtri mostrando un carattere forte e solare. Dotata di una grande personalità timbrica ed espressiva, spazia con disinvoltura in diversi universi sonori come la bossa nova e il pop, sua grande passione.

«Sono sempre stata un personaggio abbastanza eccentrico – racconta di sé Chiara – anche perché sono cresciuta in una famiglia di artisti (i genitori sono entrambi pittori). Cantare è sempre stato il mio modo per scaricare e raccontare del mondo attraverso i miei occhi… da piccola ero la bimba che cantava tra i corridoi di scuola “la ragazza del panema”. Tuttavia, nonostante la mia solarità, mi sono sempre sentita profondamente sola e non del tutto accettata (a volte anche vittima di bullismo) e questa sensazione mi ha aiutato e spinto a ritrovare me stessa nella musica. La musica non tradisce e mi ha permesso di esistere ed esprimermi così come sono senza filtri. È l’unico ambito in cui mi sono sempre sentita a mio agio. Sono io ad avere il controllo quando scrivo o canto. Il sostegno dei miei genitori della mia famiglia è stato fondamentale. Perché anche grazie a questo non ho mai mollato. Ho avuto un rapporto particolare anche con il mio corpo, direi conflittuale. Non mi accettavo. Poi durante l’adolescenza c’è stato un cambio totale di prospettiva. Da bambina ero un po’ cicciottella e per questo un po’ insicura. Poi, incoraggiata dai miei familiari, ho iniziato a fare sport e ho iniziato a vedermi con occhi diversi. Questo mi ha dato tanta forza. Sentirmi bella e apprezzata mi ha aiutato a recuperare l’autostima. Finalmente ho iniziato a non sentire più tutto il mondo “contro”.»

Ad oggi Chiara ha pubblicato 3 singoli: “Vieni qua”, “Come biglie” e “Una storia così” prodotti dalla The Beat Production Srl.

Classe 1998, Chiara nasce e cresce a Palermo. Inizia gli studi di chitarra e canto a 8 anni con il Brass Group allo Spasimo di Palermo dove si è avvicinata al jazz per la prima volta con Flora Faja e Rita Collura. A 12 anni si trasferisce a Roma e scrive la sua prima canzone “You know what i Want”. Il fervore creativo la porta a scrivere altri brani e con la collaborazione di Enzo Rao per l’arrangiamento, compone “everything about you” con cui partecipa al “Festival Estivo Cantautori e nuovi Talenti” svoltosi a Genova, dove si aggiudica il quarto posto. Dall’ età di 17 anni frequenta il Saint Louis College of Music dove sta continuando la sua preparazione musicale e artistica. Svolge attività live sia a Roma che a Palermo. Tra gli artisti che la ispirano e continuano ad ispirarla nel suo percorso artistico Franco Battiato, Carmen Consoli, Malika Ayane, Fabrizio De Andrè e Levante.

Lento Lento (testo e musica C. Castiglione – A. Rizzato, musica C. Castiglione – V. Calisse)

Isrc IT-POX-20-00008

arrangiato da Valerio Calisse

Mixato e Masterizzato da Alex Trecarichi – Milano

realizzato grazie al sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”

prodotto dalla The Beat Production Srl e distribuito da Believe Digital