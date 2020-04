iorestoacasa… la stessa barca … | Spunti per #aiutiamochiesolo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Meri Lolini

Sono a qui in compagnia dei miei pensieri e di un unico desiderio, che è quello di uscire presto da questo periodo. Ogni sera ascoltiamo il bollettino del Covid, che con i vari numeri ci informa di quante sono le persone contagiate, quante sono quelle guarite e purtroppo quanti sono stati i decessi. Cerchiamo di interpretare questi numeri tramite la funzione matematica, che disegna il grafico del giorno. L’umanità è tutta sulla stessa barca, che sta incontrando ora onde alte e tanto libeccio, che mette in pericolo questa navigazione mondiale. La scienza è ben consapevole, che ad ogni azione corrisponde sempre una reazione. Quindi proprio per questo è importante avere un farmaco, per combattere questo virus e questo darebbe il tempo, per arrivare a studiare e provare un vaccino. La politica ha il compito di dare alla scienza ed alla medicina il potere di agire, affinché le persone siano curate nel modo migliore. Questa barca riuscirà a superare queste forti mareggiate ed arrivare ad un porto sicuro con il contributo di tutti, ognuno con le proprie competenze e conoscenze. Basta con i sentimenti nemici della persona, basta con le divisioni e le contrapposizioni di pensiero. In questo momento emerge in tutta la sua grandezza, il bisogno di lealtà e di condivisione, che insieme alla capacità di prendersi le proprie responsabilità nella loro interezza, sarà l’atteggiamento, vincente per portare tutti in salvo. Là in quel porto sarà possibile ancorare questa barca e curarla dalle mareggiate, che ha affrontato. In questo momento stiamo imparando, che nessuno ha sconti davanti a questo mostro infettante. Infatti lui infetta tutti allo stesso modo. In questa disgrazia mondiale siamo tutti uguali, non esistono poteri fasulli ed ancora una volta ognuno di noi è quello che è come appare e come si comporta. La differenza della persona è solo dovuta a come vive la sua umanità nei confronti di sé stesso e dei suoi simili. Rinasceremo edotti che siamo tutti uguali e tutti necessari su quella barca con le vele spiegate verso il porto della salvezza. Questa è la mia speranza, che ogni elemento dell’insieme umanità concorra a migliorarla senza trucchi e senza inganno, perché quella barca incontri un’onda lunga, che la salvi dal naufragio.

https://www.facebook.com/aiutiamochiesolo/

#aiutiamochiesolo

@aiutiamochiesolo

Meri Lolini

https://www.facebook.com/meri.lolini

HASHTAG:

#merilolini #covid19 #coronavirus #epidemia #aiutiamochiesolo #solidarieta #iorestoacasa