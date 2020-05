“Madri palermitane al tempo del Covid-19” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







di Rossana Lo Giudice

Preoccuparsi sin dal mattino sul “cosa si deve mangiare oggi” è un vero “problema” di routine quotidiana per le madri palermitane doc!

Un argomento abbastanza inquietante per i familiari, sebbene ben tollerato durante le feste di Natale, Pasqua e affini (dove ci si concede qualche sfizio in più).

“Programmare” sin dal mattino il menu del giorno è qualcosa di atavico, ancestrale ,insito nel DNA delle donne siciliane, nella fattispecie palermitane.

Vittime consapevoli di questo “modus facendi” oltremodo esacerbato al tempo del covid-19 sono indubbiamente i figli. Figli moderni alle prese di ritmi veloci e caotici; che hanno la smania della linea e del cibo salutare.

Al tempo del Coronavirus non manca di certo essere in preda ad una miscellanea di emozioni negative e ombrose: fra ansia, panico e tanta incertezza sul futuro. C’è così poco spazio nella nostra mente perché possa soggiornarvi qualche frivolo pensiero.

Niente paura .

La mamma palermitana doc se non vivi insieme a lei ti viene incontro pure in capo al mondo. Mia mamma, per esempio, ancor prima della pandemia, quasi avesse il sentore che la situazione potesse degenerare, mi ha raggiunto a casa per darmi una mano e meno pensieri.

L’intuito di mamma si è rivelato essere una profezia: l’epidemia è sfociata in pandemia.

In quarantena con mamma. Evviva!

La mamma sin dal mattino così esordisce: “oggi cosa desideri mangiare?” Fatidico interrogativo che non vorresti mai sentire, soprattutto se sveglio da pochi minuti; quando vorresti assaporare soltanto un buon caffè. Ardua impresa questa.

Mission impossible!

Non è invadenza o altro, è soltanto amore.

Non appena accenni un leggero movimento del capo, senza proferire parola (poiché sveglio da poco non sei particolarmente incline alla comunicazione!), il gioco è fatto.

Mamma ha “carta libera” sul menu.

Ha inizio il vero “calvario”, un serio attentato alla linea già seriamente e gravemente compromessa dalla sedentarietà della quarantena. Nonostante tu in genere sia una persona rigidamente attenta a non far lievitare le tue forme.

Non si può con la mamma in casa.

Una volta che lei ha avuto il nostro “consenso” in merito al menu, ecco che si dilegua velocemente in cucina e comincia a dimenarsi tra i fornelli.

Il profumo, ‘u sciauru che proviene dalla cucina ubriaca, anzi, inebria oltremodo i sensi.

In preda a questa sorta di trasalimento ecco che in un battibaleno vuoi fare un passo indietro e inventarle qualche plausibile scusa(mal di testa, di pancia, etc.) onde evitare di appesantirti. Lo “sgarro” potrebbe farsi soltanto un giorno e non per tutto il suo periodo di permanenza in casa.

L’escamotage, per non dire palese bugia, con mamma funziona ben poco.

Fra il dolce e il salato, il fritto e il pepato, cibo a iosa. Liccumarie di ogni sorta. Severamente estromesso dal menu il cibo light, vegano e vegetariano.

I cibi succulenti e “libidinosi” per il nostro palato pare che funzionino sempre contro ogni male, soprattutto stagionale. Forse pure col Corona!

Scherzi a parte, con una madre palermitana doc in casa si respira un’atmosfera quasi vacanziera!

Per chiosare vorrei sottolineare che quanto da me scritto vuole essere soltanto una interpretazione in chiave parodica di un tipico “modus” che accomuna tante donne e madri palermitane!

Il tutto oltremodo enfatizzato e dipinto di colore allo scopo di strappare un sorriso a chi mi legge.

Rossana Lo Giudice