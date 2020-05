“Le Ladies” in concerto sulla Brass WebTv

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il secondo appuntamento della WebTv dedicato alle cinque “signore del Jazz” da venerdì 8 maggio

Continua con successo la messa in rete dei concerti con le curiosità, le interviste ed i focus nel palinsesto della Brass WebTv. In programma dall’8 sino al 14 maggio, per una intera settimana, il concerto delle “Christmas Ladies” dello scorso dicembre, che ha registrato ben 8 sold out sia nella sede della Fondazione The Brass Group, il Real Teatro Santa Cecilia che nei vari teatri siciliani come il Teatro Greco di Taormina o la Piazza Duomo di Cefalù. Momenti di musica da vivere e da vedere collegandosi direttamente al sito www. www.brassgroup.it, cliccando su brasswebtv . Assieme al concerto, verranno messe in rete anche una presentazione a cura di Gigi Razete, una serie di interviste alla Ladies, all’ideatore del progetto Fabio Lannino e a Vito Giordano, direttore musicale e arrangiatore. Il concerto delle cinque eccellenti “Ladies” vuole essere un viaggio nella tradizione della musica afro-americana per un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group. Una esibizione in rosa con musiche soul e jazz, con il sipario dello storico teatro palermitano Real Teatro Santa Cecilia che si è aperto con lo spettacolo “Christmas Ladies” e che vede protagoniste cinque grandi personaggi della musica declinata al femminile, ognuna con una sua personalità esecutiva ed interpretativa. Loro, le Ladies, Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja, Lucy Garsia e Alessandra Mirabella, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz e soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop. Cinque artiste che si stimano ed hanno aderito ad un’idea divertente e stimolante, quella di cantare le Christmas songs preferite insieme, interpretando un repertorio ben bilanciato tra gli immancabili “must” natalizi ed alcune perle dei più grandi musicisti del jazz, con il comune denominatore dello spirito natalizio. Il narratore è interpretato da un nome conosciuto nel mondo del giornalismo e del teatro. Il famoso scrittore e giornalista Daniele Billitteri che ha calcato il palco del Santa Cecilia per narrare il viaggio artistico dal sound delle Ladies. Vasto programma musicale del concerto con diversi brani tra cui Jingle Bells, Christmas time is here, Santa Claus is coming to town, Have yourself a little Christmas, Joyful Joyful, Oh Happy Day. Le “Ladies” sono accompagnate sul palco dai Maestri docenti della Fondazione The Brass Group e da un coro di circa 20 cantanti selezionati tra la Scuola Popolare di Musica del Brass ed il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo: Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabbasso e Basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Giuseppe Preiti alle tastiere e la new entry strumentale Umberto Porcaro alla chitarra. Mentre il coro è composto da Maria Concetta Zarbo, Alan Geraci, Giorgia Romeo,Fabiana Bellavia, Marta Cacicia, Silvia Caruso, Valentina Morgese, Veronica Granata, Celeste Usinato, Federica Amoroso, Sara Vetrano, Laura Vassallo, Chiara Russo, Rossella Palermo, Carla Leonardi, Sofia Tripiano, Elisa Ferrauto.

Di seguito il link del videoclip “What a Wonderful World” realizzato dalle Ladies, rigorosamente a casa, assieme ai Maestri del Brass.