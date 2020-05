“Una giornata tutta per noi: fra estetista e parrucchiere!” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Donne, uomini, maschi, femmine. Siete pronti?

Dopo mesi d’incauto destino e ineluttabile “bruttezza” da clausura obbligatoria torneremo ad essere bellissime principesse e bei principi(magari non azzurri!).

Riapriranno le “porte” i tanto agognati parrucchieri, centri estetici, trucco, parrucco e affini. È giunto il tempo di lasciarci alle spalle questo incubo e “riappropriarci” dei nostri corpi ormai trascurati e andati a male(previa cura dell’Essere!);amorfi dal troppo lievitare per lo stress e la sedentarietà da quarantena.

Periodo terribile in cui giravamo come automi nel nostro appartamento o nello spazio angusto di un balcone, per “sniffare” un po’di aria, sfoggiando un look da caverna stile pseudo-selvaggio metropolitano.

La reclusione ci ha reso paradossalmente tutti uguali, soprattutto le donne: “brutte” e trascurate senza distinzione alcuna d’età e classe sociale. Scampoli di tintura e ricrescita di capelli multicolor che le più coraggiose hanno osato mettere in bella vista. Bandane e cappellini per coprire: l’escamotage delle donne più timide e vergognose.

Lame “antistupro” come unghie! Per non parlare di folti cespugli al posto dei peli ormai inesorabilmente diventati pelliccia di castoro.

E il baffetto pronunciato sul volto? Se provi a toccarlo punge come le spine di un riccio. Per fortuna la mascherina è servita ad oscurare questo

scempio.

Flora e fauna rigogliose e a portata di mano, anzi di pelo.

Anche voi uomini tornerete a palestrarvi e mettere in bella mostra i pettorali glabri e lucidati a cera, anzi, ceretta! A mettervi in tiro e togliervi di dosso quell’aspetto rude che fa figo e non dispiace! A “Wincarbonirvi” (neologismo da me coniato per l’occasione!)con lampade UVA.

Nei prossimi giorni farò un bel tour: prima passerò dal parrucchiere, previo appuntamento ,poi dall’estetista. Qui mi sa che andrò via a tarda notte. Tanto da fare, anzi, da togliere!

Ha inizio il restyling e una giornata tutta per me. Per noi!

Rossana Lo Giudice