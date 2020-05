Palermo. Laboratorio “Una donna” sfama 80 famiglie

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Incessante l’attività di volontarie e volontari del laboratorio “Una donna” di Maricetta Tirrito a Palermo, che con postazioni davanti ai supermercati raccoglie beni di prima necessità per sostenere nuclei familiari bisognosi e dimenticati.

“L’amministrazione comunale dimentica i palermitani con stento si è fatta carico delle diverse esigenze, con un programma on line molto articolato, poco funzionante e accessibile a tutti e di cui ancora molti non hanno ricevuto risposta, in ritardo e ultima alle altre città”, spiega Maria Pitarresi del laboratorio una donna che aggiunge: “Non bisogna dimenticare nessuno. Bisogna rendersi conto che in questo momento difficile e imprevedibile diversi sono rimasti indietro e ringrazio che con l’associazione si è potuto rispondere a nuclei familiari in estrema necessità, nella lunga attesa di ricevere il sussidio o senza alcun requisito, non avrebbero saputo come fare. Sono circa 80 le famiglie – conclude Pitarresi, attiva in questo progetto solidale – che abbiamo incontrato e sostenuto in queste settimane. Tanto il bisogno ma enorme la solidarietà di una Palermo che riscopre di volersi bene” .

“Chiamate il numero 328 778 9496 senza vergogna o timore e ci saremo”, è l’invito di Maricetta Tirrito presidente del laboratorio una donna.