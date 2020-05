Carlo Senes e Roberta Salvagnin presentano “Ballando e Cantando da casa” format ideato da Simone Ripa e Papasidero.

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Da un’iniziativa nata da Simone Ripa, Direttore Artistico, il noto “Ballerino delle Dive” e Davide Papasidero cantautore ed ideatore del concorso, avviano il nuovo contest “Ballando e Cantando da casa”. Il nuovo format che è stato aperto ad artisti, ballerini e cantanti, di tutta Italia, sarà trasmesso da canale 10 (tasto 19 del digitale terrestre) a partire dal 22 maggio, con un presentatore di eccezione Carlo Senes e il debutto di Roberta Salvagnini che lo affiancherà in questa splendida iniziativa.

Il contest che prevede due sezioni, una dedicata ai più giovani a partire dai 5 e fino ai 14 anni e l’altra per gli adulti dai 15 anni in su, è dedicata esclusivamente a non professionisti, ma ad amatori di queste discipline.

E’ stata fatta un’accurata prima selezione on line e sono giunti tantissimi video di cui sono stati selezionati, da una giuria di grande prestigio composta da esperti qualificati di danza e di canto, 15 video per la danza e 15 per il canto che includerà anche la partecipazione del pubblica da casa con il televoto (like sul gruppo Facebook “Cantando e ballando da casa”).

La giuria vip del settore ballo prevede alternativamente la presenza di personaggi Vip. La giuria è capitanato da Simone Ripa e vedrà a partire dal 22 maggio la presenza di Veera Kinunnen poi sarà la volta Marcello Nuzio e Anna Martynova che saranno giudici nel corso della serata della semifinale. Anastasia Kuzmina, sarà il giudice Vip alla serata della finalissima. Veera Kinunnen, Anastasia Kuzmina e Marcello Nuzio sono i tre ballerini professionisti di Ballando. Anna Martynova è la moglie di Marcello Nuzio e sono coppia nella vita e nel ballo.

La giuria di ballo tecnica invece è costituita da Egon polzone Andrea Evangelista Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona Assunta Vessella Davide Campagiorni Niccolò di Stani, tutti ballerini professionisti e coreografi della Federazione Italiana Danza Sportiva e ballerini televisivi. In particolare Tiziano Caleffi e Valentina Barcellona sono i pluricampioni italiani e pluricampione del mondo della classe professionisti di danze caraibiche della Federazione Italiana Danza Sportiva.

La giuria tecnica per il canto invece è composta da professionisti del settore musicale, vocal coach, giornalisti e cantanti professionisti tra cui Claudia Casciaro di Amici, Fabio 2u primo cantante KPop Italiano e All togheter Now, Luna Dragonieri nuova voce dei Matia Bazar, e ancora Joe Balluzzo, Marc Miharu, Giulia Lanzeroti, Federica Giuliani e Giorgio Nuzzolo.

Il programma che tra l’altro è a scopo benefico, prevede un trofeo on line e tv “Cantando e Ballando da Casa” #uniticelafaremo, per aiutare e sostenere chi è ancora oggi impegnato sul fronte del virus COVID-19. Gli incassi sono direttamente devoluti a favore della Protezione Civile.

Sono previste tre serate: nella prima verranno trasmessi tutti e 30 i video scelti durante le selezioni on Line. Nel corso della seconda serata i concorrenti rimasti in gara si disputeranno la semifinale e saranno dunque presentati 7 video scelti dalla commissione, 2 video scelti attraverso i like e 1 video scelto dai giudici vips ospiti oltre ad 1 video di eventuale ripescaggio. Nella serata della finali giungeranno 6 concorrenti selezionati dalla semifinale tra cui 4 scelti dalla commissione, 1 scelto da casa attraverso i like e 1 scelto dai giudici vips ospiti.

Ai vincitori saranno offerti: al primo classificato un’ospitata in TV nella puntata di “State comodi” presso gli studi di canale 10, al secondo classificato un’intervista su tre testate giornalistiche web con articolo e foto ed infine al terzo un’intervista radiofonica.