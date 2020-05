COVID-19: impatto sulle comunità – il webinar di UniPa

L’Università degli Studi di Palermo organizza il webinar “COVID-19: impatto sulle comunità” , uno spazio pubblico online aperto a tutti che raccoglie il contributo scientifico di tanti esperti dell’Ateneo e apre il dibattito sul COVID-19 e le sue ricadute nella vita di tutti. Il webinar, suddiviso in due incontri trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Ateneo alle 17.00 di martedì 26 e di giovedì 28 maggio , è composto da sei panel dedicati alle varie aree del sapere come Medicina, Statistica, Economia, Sociologia, Architettura, Ecologia, Elettronica, Giurisprudenza, Filosofia del Diritto, Filosofia del Linguaggio e Letteratura. I webinar sono organizzati in collaborazione con il Consorzio Arca www.consorzioarca.it e grazie alla regia tecnica di Webinarpro.

Programma

PARTE 1 Martedì 26 maggio, dalle 17.00 alle 18.30

Messaggio del Rettore prof. Fabrizio Micari

I. Panel | La Medicina al tempo del SARS-COV-2

Moderatore: A. Craxì (Dir. Dip. Promise)

Panelist: F. Vitale, V.M.R. Muggeo, A. Cascio. C. Tripodo

– Come si diffonde e come si previene l’infezione? (F. Vitale)

– Si può predire l’andamento della pandemia? (V.M.R. Muggeo)

– Cosa significano i test per SARS COV 2 e che uso farne? (A. Cascio)

– Il danno tissutale in Covid-19 (C. Tripodo)

II. Panel | Effetti sui sistemi economici e sociali

Moderatore: F. Mazzola (Prorettore Vicario)

Panelist: A. Cipollini, G. Perrone, F. Lo Verde

– Scenari macroeconomici e politiche di intervento (A. Cipollini)

– Le scelte gestionali operative e la crisi Covid-19 (G. Perrone)

– Smart economy and or over sharing economy (F. Lo Verde)

III. Panel | Architettura, città e paesaggio

Moderatore: A. Sciascia (Dir. Dip. Darch)

Panelist: M. Carta, A. Mazzola, A. Busacca

– Il fattore antropico: Pandemie e Città (M. Carta)

– Il fattore ecologico: gli ecosistemi (A. Mazzola)

– Sfide tecnologiche: smart cities, sensori e trasporti (A. Busacca)

PARTE 2 Giovedì 28 maggio, dalle 17.00 alle 18.30

Messaggio del Rettore prof. Fabrizio Micari

IV. Panel | Implicazioni giuridiche della pandemia da Covid-19

Moderatore: A. Bellavista (Dir. Dip. Scienze Politiche)

Panelist: E. Camilleri, G. Smorto, A. Schiavello

– L’emergenza Covid e i rapporti obbligatori: la gestione del debito privato (E. Camilleri)

– Diritto, bilanciamento, certezza (A. Schiavello)

– Allocazione delle risorse, diritto e mercato al tempo del Covid (G. Smorto)

V. Panel | COV-SARS-2: Una sfida per le scienze umane

Moderatore: M. Cometa (Dir. Dip. Culture e Società)

Panelist: F. Piazza, M. Di Gesù, S. Vaccaro

– Metafore di guerra e guerra delle metafore (F. Piazza)

– Contagi di carta (M. Di Gesù)

– Una vocale in meno: sociale/social (S. Vaccaro)

VI. Panel | Il Policlinico e la Terza Missione

Moderatore: G. Campisi (Dir. Dip. Dichirons)

Panelist: A. Giarratano, D. La Barbera, L. Fratini, M. Ruisi, M. Ciaccio

– Le strategie per il biocontenimento e le attività sanitarie (A. Giarratano, Delegato UniPa per il Policlinico e membro CTS per Covid-19 Regione Sicilia)

– Dall’emergenza sanitaria a quelle psichiatrica e psicosociale (D. La Barbera, Dip. BIND)

– La Terza Missione di UniPa (L. Fratini, Prorettore alla Ricerca e Terza Missione)

– Pensare Startup per ripensare il futuro (M. Ruisi, delegato UniPa per promozione di spin-off e start-up innovative)

– La Scuola di Medicina e Chirurgia nell’emergenza Covid-19 (M. Ciaccio, Pres. Scuola di Medicina e Chirurgia)

Potrete seguire il webina al link:

https://www.facebook.com/universitapalermo/

https://www.youtube.com/UniPait_palermo